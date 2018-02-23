Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков снялся в Comedy Club

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал гостем передачи Comedy Club на ТНТ. Выпуск с его участием показали 22 февраля.
Павел Воля и Гарик Харламов сначала расспросили Сергея, почему его коронная дистанция — именно 110 метров, а не сотня. Шубенков ответил, что 10 барьеров в мужских соревнованиях не помещаются в 100 метров, в отличие от женских (барьеры ставятся через разное расстояние).
На вопрос: "Как заставить молодежь заниматься вашим видом спорта?" Сергей в шутку ответил: "Больше показывать нас по телевизору". В ответ ведущие попросили операторов показать Шубенкова максимально крупно.
Ближайшие соревнования, в которых будет участвовать барнаульский легкоатлет — Чемпионат Европы в Берлине. Ведущие Comedy Club пообещали болеть за Сергея и добавили, что "наши в Берлине никогда не проигрывают".
Выпуск с Шубенковым можно посмотреть на сайте телеканала ТНТ (с 15-й минуты), или на YouTube (c 11-й минуты).
Справка
Сергей Шубенков — российский легкоатлет, специализирущийся в беге на 110 метров с барьерами. Чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,98 сек). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.