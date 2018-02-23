Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков снялся в Comedy Club

Павел Воля и Гарик Харламов сначала расспросили Сергея, почему его коронная дистанция — именно 110 метров, а не сотня. Шубенков ответил, что 10 барьеров в мужских соревнованиях не помещаются в 100 метров, в отличие от женских (барьеры ставятся через разное расстояние).

На вопрос: "Как заставить молодежь заниматься вашим видом спорта?" Сергей в шутку ответил: "Больше показывать нас по телевизору". В ответ ведущие попросили операторов показать Шубенкова максимально крупно.

Ближайшие соревнования, в которых будет участвовать барнаульский легкоатлет — Чемпионат Европы в Берлине. Ведущие Comedy Club пообещали болеть за Сергея и добавили, что "наши в Берлине никогда не проигрывают".

Выпуск с Шубенковым можно посмотреть на сайте телеканала ТНТ (с 15-й минуты), или на YouTube (c 11-й минуты).

Справка

Сергей Шубенков — российский легкоатлет, специализирущийся в беге на 110 метров с барьерами. Чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,98 сек). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.