10 из 10: барнаульский "джигит" понравился Ларисе Гузеевой в программе "Давай поженимся!"

Барнаульский программист и путешественник Матвей Дорофеев оказался в роли жениха на передаче "Давай поженимся!". Выпуск с его участием показали 12 марта. 27-летний парень оказался в числе трех претендентов на руку аспирантки из Болгарии. Он произвел сильное впечатление на ведущих программы.
29-летняя Валерия из Болгарии окончила три магистратуры, сейчас учится в аспирантуре в Москве. Девушка пришла на передачу вместе со своим отцом, 61-летним Илчо. Искала высокого, спортивного и образованного любителя путешествий с задатками настоящего мужчины. Ее отец искал дочери "простого русского парня с характером джигита". На передаче девушка побывала во второй раз.
Как рассказал altapress.ru Матвей, анкету на программу он отправил "из чистого интереса".
Матвей Дорофеев,
барнаульский программист, путешественник:
— Я не рассчитывал на то, что меня пригласят, написал ради забавы. Но мне позвонили, а я как раз собирался в Москву, но все не мог спланировать поездку, а тут на тебе. Ну я и поехал.
За девушку вместе с Матвеем боролись аниматор Дмитрий из Санкт-Петербурга и учитель истории Борис из Кирова. Встретившись с отцом девушки, Матвей сказал, что он "именно тот джигит", которого они ищут.
Матвей Дорофеев,
барнаульский программист, путешественник:
— Все ведущие очень крутые и толковые, прям мудростью веет от этих женщин. На передаче озвучили мои плюсы и минусы, но все максимально конструктивно. Девушка тоже хорошая пришла, симпатичная, скромная. Но там папа все решает.
В качестве сюрприза для девушки Борис показал театральную сценку, Дмитрий спел песню Ольги Бузовой, а Матвей поиграл с ней на африканских барабанах джембе.
Ведущие одобрили для девушки Бориса и Матвея. Ларисе Гузеевой очень понравился барнаулец. "Классный парень! Клевый! Прямо 10 из 10!", — сказала ведущая. Роза Сябитова тоже отметила барнаульца, но посчитала, что сама Валерия не подойдет ему. А вот отцу девушки не понравилось, что у парня есть татуировки.
В итоге Валерия вместе с папой выбрали Бориса. А Матвей надеется, что его позовут в шоу еще раз — уже в качестве главного героя.
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