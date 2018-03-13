10 из 10: барнаульский "джигит" понравился Ларисе Гузеевой в программе "Давай поженимся!"

Сегодня, 15:42.
Жизнь

Барнаульский программист и путешественник Матвей Дорофеев оказался в роли жениха на передаче "Давай поженимся!". Выпуск с его участием показали 12 марта. 27-летний парень оказался в числе трех претендентов на руку аспирантки из Болгарии. Он произвел сильное впечатление на ведущих программы.

Барнаулец Матвей Дорофеев на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Невеста Валерия на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Барнаулец Матвей Дорофеев с другом на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Барнаулец Матвей Дорофеев на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Барнаулец Матвей Дорофеев на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Сюрприз барнаульца на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Барнаулец Матвей Дорофеев с другом на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.
Выбор невесты на передаче "Давай поженимся!". Фото: Скриншот видео www.1tv.ru.

29-летняя Валерия из Болгарии окончила три магистратуры, сейчас учится в аспирантуре в Москве. Девушка пришла на передачу вместе со своим отцом, 61-летним Илчо. Искала высокого, спортивного и образованного любителя путешествий с задатками настоящего мужчины. Ее отец искал дочери "простого русского парня с характером джигита". На передаче девушка побывала во второй раз.

Невеста Валерия на передаче "Давай поженимся!".
Невеста Валерия на передаче "Давай поженимся!".

Как рассказал altapress.ru Матвей, анкету на программу он отправил "из чистого интереса".

Матвей Дорофеев,
барнаульский программист, путешественник:

— Я не рассчитывал на то, что меня пригласят, написал ради забавы. Но мне позвонили, а я как раз собирался в Москву, но все не мог спланировать поездку, а тут на тебе. Ну я и поехал.

За девушку вместе с Матвеем боролись аниматор Дмитрий из Санкт-Петербурга и учитель истории Борис из Кирова. Встретившись с отцом девушки, Матвей сказал, что он "именно тот джигит", которого они ищут.

На передаче "Давай поженимся!".
На передаче "Давай поженимся!".

Матвей Дорофеев,
барнаульский программист, путешественник:

— Все ведущие очень крутые и толковые, прям мудростью веет от этих женщин. На передаче озвучили мои плюсы и минусы, но все максимально конструктивно. Девушка тоже хорошая пришла, симпатичная, скромная. Но там папа все решает.

В качестве сюрприза для девушки Борис показал театральную сценку, Дмитрий спел песню Ольги Бузовой, а Матвей поиграл с ней на африканских барабанах джембе.

Сюрприз барнаульца на передаче "Давай поженимся!".
Сюрприз барнаульца на передаче "Давай поженимся!".

Ведущие одобрили для девушки Бориса и Матвея. Ларисе Гузеевой очень понравился барнаулец. "Классный парень! Клевый! Прямо 10 из 10!", — сказала ведущая. Роза Сябитова тоже отметила барнаульца, но посчитала, что сама Валерия не подойдет ему. А вот отцу девушки не понравилось, что у парня есть татуировки.

В итоге Валерия вместе с папой выбрали Бориса. А Матвей надеется, что его позовут в шоу еще раз — уже в качестве главного героя.

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