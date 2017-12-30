Барнаулец стал футбольным комментатором телеканала "Матч ТВ"

Победителя конкурса определяли народным голосованием в "Вконтакте". Больше всего голосов получил 18-летний Иван Чернышев из Белгорода. По условиям конкурса, он должен был занять единственное вакантное место комментатора. Однако барнаулец отстал от победителя всего на несколько сотен голосов (всего в голосовании приняло участие порядка 70 тыс.посетителей). Учитывая незначительную разницу в голосах, телеканал "Матч ТВ" решил объявить сразу двух выигравших.

Всего в конкурсе "Матч ТВ" приняли участие более тысячи претендентов. Участникам требовалось записать собственный комментарий футбольного матча и разместить видео на сайте rutube.ru и в Instagram с хештегом #ХочуНаМатч. 13 лучших были отобраны экспертами канала. Лидеров среди этой "чертовой дюжины" выбирали народным голосованием.

Отметим, 14 ноября Михаил Меламед комментировал матч между сборными России и Испании вместе с Виктором Гусевым на "Первом канале".