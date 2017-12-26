В РФС прокомментировали уход Мутко с поста главы

Вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко 25 декабря объявил о приостановке деятельности в качестве главы Российского футбольного союза на полгода. Исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, генеральный директор организации. В союзе прокомментировали это решение "Известиям".
"Виталий Леонтьевич должен защитить честь наших спортсменов, которые были не по праву ущемлены. Если бы он не стал защищать и себя, то получается — согласился бы с
обвинениями МОКа. Поэтому он временно отходит от дел в РФС", — сказал советский футболист, член исполкома РФС Александр Мирзоян. Он также подчеркнул, что "Мутко никуда не уходит, а лишь временно приостанавливает деятельность".
Советник президента РФС Денис Рогачев отметил, что формально такой шаг означает для Мутко потерю голоса на заседаниях исполкома и бюро исполкома, а также в качестве делегата на заседаниях конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных организаций (УЕФА).
"Он не сможет участвовать в этих мероприятиях как президент РФС, но голос передан Александру Алаеву, который и так значился в реестре как руководящее лицо, уполномоченное подписывать документы и проводить заседания. При этом Виталий Мутко может участвовать в мероприятиях РФС как частное приглашенное лицо. И появляться в расположении сборной России ему ничто не мешает", — пояснил Рогачев.
На заседании исполкома РФС Мутко заявил о намерении подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию на свое отстранение от Олимпийских игр, а также не исключил возможности своего ухода с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018.
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