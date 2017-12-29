Школьница требует прекратить унижение детей на шоу "Давай поженимся!"

12-летняя Анастасия из Санкт-Петербурга обратилась к депутатам Госдумы с требованием проверить программу "Первого канала" "Давай поженимся!" на предмет призывов к насилию, унижению и оскорблению детей, пишет "Росбалт".
Юная петербурженка приняла участие в шоу вместе со своим отцом в октябре. Она сказала, что ее папе не хватает женщины, которая бы поддерживала его. На шоу девочка столкнулась с неприязненным отношением ведущих Ларисы Гузеевой, Тамары Глобы и Розы Сябитовой. Им не понравились рассказы девочки о своих увлечениях и взглядах. Негодование ведущих вызвал отказ школьницы сказать свою дату рождения для составления гороскопа — она заявила, что не верит в астрологию. В конце концов, Гузеева вынесла свой вердикт по поводу девочки: "Страшнее свекрови в 10 раз".
Призывать к физическому насилию над детьми на главном государственном канале телевидения России - это нормально? И законно? @Genproc #давайпоженимся #первыйканал #уважениенатв Я считаю, что нет, а вы? Поддержите ретвитом! @strokova_ldpr @IgorToroshchin pic.twitter.com/WCuAmsInUA— Анастасия (@Uvazhenie_naTV) 28 декабря 2017 г.
В интернете после выпуска шоу началась травля Анастасии. "Кошмарный ребенок. Это ходячий монстр", "Мерзкая девочка. Как из фильма ужасов", "Невоспитанный, наглый ребенок. Лезет не в свое дело", "Я бы зажала безмозглую и высокомерную башку этой соплячки между ног и отходила бы ее ремнем! Девчонка просто гадина!!! Родители вырастили такое циничное, наглое, самодовольное чудовище!" — писали люди.
В своем Twitter Анастасия опубликовала несколько видео с другими примерами унижений детей и молодых матерей на шоу.
Депутаты - спросите #первыйканал почему ведущие травмируют детей и унижают молодых женщин на #давайпоженимся. Ненависти не место на главном #СМИ России @dumagovru #уважениенатв @channelone_rus Поддержите ретвитом! pic.twitter.com/KTdQzi8JEO— Анастасия (@Uvazhenie_naTV) 23 ноября 2017 г.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.