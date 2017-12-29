Школьница требует прекратить унижение детей на шоу "Давай поженимся!"

Юная петербурженка приняла участие в шоу вместе со своим отцом в октябре. Она сказала, что ее папе не хватает женщины, которая бы поддерживала его. На шоу девочка столкнулась с неприязненным отношением ведущих Ларисы Гузеевой, Тамары Глобы и Розы Сябитовой. Им не понравились рассказы девочки о своих увлечениях и взглядах. Негодование ведущих вызвал отказ школьницы сказать свою дату рождения для составления гороскопа — она заявила, что не верит в астрологию. В конце концов, Гузеева вынесла свой вердикт по поводу девочки: "Страшнее свекрови в 10 раз".

В интернете после выпуска шоу началась травля Анастасии. "Кошмарный ребенок. Это ходячий монстр", "Мерзкая девочка. Как из фильма ужасов", "Невоспитанный, наглый ребенок. Лезет не в свое дело", "Я бы зажала безмозглую и высокомерную башку этой соплячки между ног и отходила бы ее ремнем! Девчонка просто гадина!!! Родители вырастили такое циничное, наглое, самодовольное чудовище!" — писали люди.

В своем Twitter Анастасия опубликовала несколько видео с другими примерами унижений детей и молодых матерей на шоу.