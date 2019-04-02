В какие праздники 2019 года в Барнауле будет салют, и сколько денег на него потратят

Администрация Барнаула разметила объявление об аукционе на проведение в городе праздничных салютов. По плану, они прогремят в День Победы, День России, День города и в Новый год. Мэрия готова заплатить за их организацию 1,2 млн рублей.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.

Судя по техзаданию, фейерверки будут одинаковыми. В них используют две батареи, фонтан пиротехнический и 5 типов зарядов. Каждый салют продлится не менее 5 минут.

Победитель торгов должен разработать «программу пиротехнического оформления на основе собственного видения». Салют должен обязательно сопровождаться спецэффектами и музыкой.

В мэрии настаивают, чтобы фейерверк был «композиционным, динамичным и развивался по нарастающей к финалу». Подрядчику нужно согласовывать проект, предоставляя в комитет по культуре администрации видеофайл «с компьютерной визуализацией».

Все услуги должны быть сертифицированы.

Аукцион пройдет 11 апреля.