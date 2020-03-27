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Жизнь

Писатель Борис Акунин заразился COVID-19

Известный писатель и переводчик Борис Акунин написал в своем аккаунте в Facebook, что заболел коронавирусом.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — сообщил он.

Также он заявил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем».

Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) 63 года.

В 1978 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Занимался литературным переводом с японского и английского языков.

С 1998 года начал писать художественную прозу под псевдонимом «Борис Акунин». Самые знаменитые работы писателя — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Также он создал серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры», пишет РБК.

С 2014 года живет с семьей в Лондоне.

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