Писатель Гришковец назвал Шнурова предетелем

Писатель Евгений Гришковец разместил в своем интернет-дневнике расшифровку своего интервью, где он резко раскритиковал музыканта Сергея Шнурова, известного критическими стихотворными комментариями обо всем на свете, пишет «Москвоский комсомолец».

«Феномен Шнура в том, что он — предатель», — заявил Гришковец. По мнению писателя, раньше лидер «Ленинграда» был настоящим рок-н-рольщиком, «благородным разбойником», но теперь стал «циничным бизнесменом», который знает свою публику «и презирает ее».

Гришковец привел в пример участие Шнурова в телешоу на федеральном канале: «Было видно, что для него точно деньги не пахнут».

Сергей Шнуров. instagram.com/shnurovs

Вспомнил писатель и посещение концерта «Ленинграда» в прошлые годы. Тогда-де был настоящий угар: Шнуров играл на гитаре со сломанной рукой в гипсе, его музыканты обтошнили все кругом, так как были пьяны… По признанию Гришковца, тогда он подумал, что Шнуров не протянет и 10 лет, так как сожжет себя таким режимом. Нов итоге «он сжег не себя, а все то живое, что было внутри».

«Сейчас это абсолютно циничный и презирающий все на свете человек», — заключил он. Обычно на такие выпады Шнуров отвечает едкими стихами в своем профиле в Instagram. Пока музыкант ничего не опубликовал по этому поводу.