Писатель с Алтая помог школьнице с сочинением по собственному рассказу и получил «тройку»

Писатель Виталий Сероклинов, родом из Камня-на-Оби, решил помочь школьнице и написал вместо нее сочинение по собственному рассказу. Учитель решила, что ученица не поняла замысел автора и поставила «тройку», сообщает TJournal.

Писатель рассказал, как обнаружил, что школьники обсуждают его рассказ на сайтах с олимпиадными и экзаменационными заданиями. Он не выдержал и начал помогать ученикам на форумах.

Сероклинов написал сочинение за школьницу, но учитель поставила низкий балл: автор работы «неправильно ответила на вопросы, не раскрыла тему, а „автор имел в виду не это“».

Писателю, по его словам, было «и смешно, и неловко», потому что он хотел помочь, «но вышло не очень».

«Видимо, какой-то из московских учителей, а, может, и все они, обладает тайным знанием: что имеют в виду все авторы», — сказал Сероклинов.