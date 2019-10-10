Писатель с Алтая помог школьнице с сочинением по собственному рассказу и получил «тройку»

Писатель рассказал, как обнаружил, что школьники обсуждают его рассказ на сайтах с олимпиадными и экзаменационными заданиями. Он не выдержал и начал помогать ученикам на форумах.
Сероклинов написал сочинение за школьницу, но учитель поставила низкий балл: автор работы «неправильно ответила на вопросы, не раскрыла тему, а „автор имел в виду не это“».
Писателю, по его словам, было «и смешно, и неловко», потому что он хотел помочь, «но вышло не очень».
«Видимо, какой-то из московских учителей, а, может, и все они, обладает тайным знанием: что имеют в виду все авторы», — сказал Сероклинов.