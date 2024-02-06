Писателя Бориса Акунина* заочно арестовали в Москве

Бориса Акунина обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.
Отмечается, что срок ареста начинает числиться с фактического задержания Акунина в России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.
Напомним, что 26 января писателя объявили в розыск.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Ранее сообщалось, что Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов.
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