Письмо героям Великой Отечественной войны

Авдась Василий Иванович 1926−1943 Из личного архива Гончаренко В. И.

Брат Вася, хоть я тебя и не видела, ты в 16 лет добровольно ушел на фронт, вслед за старшим братом Иваном, и как известно из печатных источников, в первом же бою на Украине по команде «Вперед, за Родину!» выскочил из окопа, и тут же был убит с криком «Мама!» на устах.

В детстве я ждала тебя, ты мне снился. Говорят, я на тебя похожа. …но ты не вернулся… я не знаю, но наверное ты был бы таким же творческим, инициативным, красивым и любимым, как твой старший брат Иван, и младший брат Саша (1931 — 2001)! Меня ты не знаешь, но на фото, мы все вместе, Вы наши герои и моя семья.

Расскажу тебе, братка Вася, о нашем Ванюше. Ты помнишь, он у нас умный малый. В 1942 г в 18 лет был призван в красную армию. Обучался в военном пехотном училище. Не окончив обучение, их состав направила на калининский фронт, где он был ранен в легкое. Затем был военный госпиталь, училище. После 6 месяцев лейтенант Авдась Иван Иванович прибыл в 421 стрелковый полк, шла подготовка к операции «Багратион». Лишь неделю Ванюши со своим пулеметным взводом находился в районе Полоцка, где болота, непроходимые леса… 23.06.44 — это было пекло! Все горело, скрежетало, стонало… И здесь он получает тяжелое ранение в стопу левой ноги. Знаешь, Вась, мы же крепкие, сильные! Ты ведь тоже отчаянный был, мама рассказывала, обуздывал лошадей. Получил заворот кишок, и буквально убежал на фронт!

Авдась Иван Иванович ( 1924 г.) и Цыганкова Анна Ивановна ( 1923−1984 г.г.) Из личного архива Гончаренко В. И.

И наш Иван рассказывал, как ему 5 раз прямо пилой пилили левую ногу, потому что началась гангрена, и он терпел! Медсестры были в растерянности, и оцепенев, просто смотрели на парня, истекающего кровью! Говорит, — я прямо костылем по медсестре, — «делайте же что-нибудь, я жить хочу!». Опять госпиталь! 24 месяца. Посещал курсы художественного отделения ивановского химико- технологического техникума, курсы учетного дела, учился ходить. Ранение в легкое повлекло за собой туберкулез. После войны офицер Авдась И.И. женился на радистке лейтенанте Аннушке (Рита- ее позывной), ты наверное помнишь ее, Анна Цыганкова, из Каипа. Связистка, она дошла до Берлина, есть документ. А встретились они в авиаполку… После войны Иван Иванович работал фотокорреспондентом районной газеты «Степной маяк», занимался филателией (не простой, а познавательной). Помню, собирал открытки к 100-летию дня рождения В.И. Ленина. Сколько знал он всего, сколько умел! Но по состоянию здоровья не мог поступить в художественную академию, хотя считался лучшим оформителем в районе. Это у нас в семье наследственное — творчество.

Авдась Иван Карпович 1905−1984 Из личного архива Гончаренко В. И.

Ой, Вась, про папу. Может помнишь ты что?! С начала войны он был танкистом, со своей «Катюшей» от Кенигсберга двигался к логову врага. Как он любовно рассказывал мне о природе нашей страны, о военных друзьях, о «Катюше» — что мне хотелось поиграть с это девочкой Катей. Папе снились хвойные заснеженные леса Сибири. В каждом молодом воине он видел вас с Иваном. Снилась любимая жена, которая осталась дома с шестью детками, мал мала меньше… в общем, в Польше папа попал в концлагерь «Освенцим». Вот тут мне было страшно от его рассказов. «Замкнутое пространство, голод, холод, паника, смерть, обреченность… В первую же ночь к нему подполз узник, еле двигаюсь — «-порви одежду, вымажись! А то тебя вот эти же соседи и «съедят», не спасешься!» — «Бежать! Только бежать! Но как???». 2 раза фрицы возвращали его в лагерь, пытали, избивали, запускали иголки под ногти … на третий раз удалось! … Папа возил на тачках полуживых узников в крематорий. Женщин, детей… Страшно! Но здесь удача! Папа ушел… И вот он, спасительный лес, собаки, обстрел, погоня… Полуживого его подобрала пани лет 45, выходила. Папа выжил.

Иван, зная путь отца, консперируясь, нашел его в Польше.

Осенью 44 г маме пришла похоронка на Ивана Карповича, отца/воина/мужа. Господи, Вася! Как это приняла семья! Это страшно!

Авдась Пелагея Ивановна 1912−1995 Из личного архива Гончаренко В. И.

Мама. Пелагея Ивановна, это сестра вашей мамы, Ульяны Костюченко (1905- 1936г). 30 лет, оставив пятерых деток: Ваню, Зину, тебя, Аню, Сашу — умерла. Еще Тоня (1938г) — второй брак папы. А Мама, Пелагея Ивановна, пошла за папу замуж, пожалев Вас, родных племянников. У мамы была своя дочь Лидия Михайловна (1932- 2019). В мае 1941 родилась сестра Маруся, умерла 1918. В 1947 г. Появилась я. Вася, ты прости, но столько хочется спросить у тебя, рассказать, помечтать или просто посидеть за семейным столом. Сейчас у нас всякая еда, много! Не то, что во время войны, одно ведро воды на всю семью. Мама рассказывала, Маруся сидит на подоконнике, обхватит ручками животик, ножки — качается, плачет и просит- «Мама, хлеба хочу, хлеба!» Если бы не было войны! Как быдло бы весело за этим столом! Мы бы пели любимые песни! Папа, мама… Ставили бы концерты, трудились. «Туманы мои, растуманы», «Шумел горел пожар московский», «Не шуми ты рожь, спелым колосом», «что стоишь качаясь, тонкая рябина?», «Подмосковные вечера»… Ты помнишь, как мы все без исключения, красиво пели?! Вася, согласись, наша мама Пелагея Ивановна — лучшая мама на свете! Сколько она пережила тягостей, невзгод, голода, холода… Но все наши дети работящие, красивые, герои! Пап гордился своими девочками, сынами! Какие караваи мама пекла ко дню урожая в селе, бублики, пироги с пасленом! Ты наверное помнишь!

Ну что о себе? Закончила пединститут, люблю свою профессию. Я то росла без вас всех. Мне нужен соратник! Вот Иван Иванович, мы бы с ним сдружились, и с тобой. Но война помешала! Хотя я сама немало пишу о нашей семье в газетах, листовках. Меня спрашивали, «-Валентина Ивановна, как вы воспитывали своих деток (их у меня двое), поделитесь опытом». — «Какой опыт?! Я просто с ними живу. Главное, оставаться человеком! Честным, добросовестным (хотя это конечно трудно, в нашем 21 веке). Все начинается с семьи. Мой сын Сергей закончил политехнический, дочь Таня- институт культуры. Мой муж Юрий Михайлович умер в 52 года, трудные 90-е годы мы переживали втроем. Именно в 90-м году мы переехали в город Барнаул, чтобы учить детей — оптимисты. Трое внуков: Данил в этом году заканчивает школу, будет поступать в ВУЗ. Он отличник, спортсмен — хоккеист. Дай бог, чтобы получилось. Старшая Полина в третьем классе, отличница, молодец. Танина Полинушка ходит в детский сад, поет, танцует, читает, пишет, рисует, как и мама Таня.

Этот год у нас короновирус, сидим дома. Но мы победим и эту заразу! Мы сильные!

Вася, мама говорила, когда ходила холера чума, у сельпо стояли бочки с дегтем и хинной. Кто хотел и мог пить — пили, и побеждали заразу.