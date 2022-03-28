28 марта
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на «произвол» коммунальщиков

Жители дома на ул. Кащеевой в Барнауле пожаловались депутату АКЗС Людмиле Сусловой на грубость и хамство МУП «ДЭЗ-1», сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».

Подвал, старый дом.
Подвал, старый дом.
CC0

Собственники говорят, что их в организации считают «крепостными» и «без права голоса». Много лет их дом был под управлении ДЭЗ-1, но люди страдали от запаха канализации, гнилых труб, затопленного подвала, отсутствия ремонта.

На все обращения, говорят жильцы, были отписки и хамство.

«Жалобы в прокуратуру, Госинспекцию и администрацию города ничего не давали — одни отписки. Мы долго ждали, что ДЭЗ-1 хоть как-то повернется к нам, и решили, наконец, сменить управляющую компанию. Перешли в частную УК и ни капельки не пожалели о своем шаге», — поделились барнаульцы.

В первый же месяц новая УК устранила все протечки в подвале, очень быстро и своевременно реагирует на обращения.

«Но к сожалению, ДЭЗ-1 продолжает считать, что люди не имеют право на свое собственное мнение, всячески „пакостят“, распространяют клевету о новой УК, расклеивают всяческие листовки, жителям грозят судами. По нашему дому до сих пор не передали документацию, считают себя нашими хозяевами. Поэтому очень просим опубликовать нашу историю, может быть хоть это повлияет на ДЭЗ-1, и они поймут, что мы люди и имеем право на нормальную жизнь», — жалуются жильцы.

Людмила Суслова уже подготовила депутатские запросы в соответствующие компетентные органы и обещала восстановить права людей на нормальную жизнь без коммунального «узурпатора».

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