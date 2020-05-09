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Письмо победителю
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Письмо победителю Новикову Василию Федоровичу

Из архива редакции

Письмо от

Екатерины

Герой

Новиков Василий Федорович! Мой дедушка!

Краткая история его боевого пути

Новиков Василий Федорович.
Новиков Василий Федорович.
Из личного архива.

Мой дедушка, Новиков Василий Федорович, был призван на военную службу еще до начала войны в мае 1941 года в войска Прибалтийского особого военного округа.

Свой боевой путь он начал с первого дня войны 22 июня 1941 года стрелком 943 стрелкового полка в составе 257 стрелковой дивизии, входящей в войска Северо-западного фронта на территории Прибалтики.

В январе 1942 года был тяжело ранен и после ранения комиссован в запас.


Что вы хотите сказать своему герою?

Я горжусь своим делом и благодарна ему за возможность жить в мирное время.

Благодаря Победе

Мы помним и чтим память погибших на войне солдат.

Чтобы на земле не было войн

Нужно знать историю своей страны. Любить людей и помнить, что мы должны чтить память тех, кому обязаны мирным небом на головой.

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