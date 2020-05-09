Письмо победителю Новикову Василию Федоровичу

Новиков Василий Федорович. Из личного архива.

Мой дедушка, Новиков Василий Федорович, был призван на военную службу еще до начала войны в мае 1941 года в войска Прибалтийского особого военного округа.

Свой боевой путь он начал с первого дня войны 22 июня 1941 года стрелком 943 стрелкового полка в составе 257 стрелковой дивизии, входящей в войска Северо-западного фронта на территории Прибалтики.

В январе 1942 года был тяжело ранен и после ранения комиссован в запас.