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Письмо победителю
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Письмо победителю Барышеву Ивану Федоровичу

Из архива редакции
Барышев Иван Федорович.
Барышев Иван Федорович.
Из личного архива Епаченцевой Е.И.

Письмо от

Епанчинцевой Евгении Ивановны

Герой

Барышев Иван Федорович

Краткая история его боевого пути

В рядах Красной армии с 1937 года. Прошел финскую войну и с первых дней до последних — Великую Отечественную, в рядах артиллерии.

Награжден двумя орденами Славы, орденом Красной Звезды. Победу встретил в Праге. Закончил войну в звании подполковника.


Что вы хотите сказать своему герою?

Никогда тебя не видела, и ты меня. Спасибо, что ты был. Спасибо за жизнь и за Победу!

Благодаря Победе в мире живет несколько поколений нашей семьи в разных уголках страны и мира.

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