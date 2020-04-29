Письмо победителю Барышеву Ивану Федоровичу

Барышев Иван Федорович. Из личного архива Епаченцевой Е.И.

Письмо от

Епанчинцевой Евгении Ивановны

Герой

Барышев Иван Федорович

Краткая история его боевого пути

В рядах Красной армии с 1937 года. Прошел финскую войну и с первых дней до последних — Великую Отечественную, в рядах артиллерии. Награжден двумя орденами Славы, орденом Красной Звезды. Победу встретил в Праге. Закончил войну в звании подполковника.

Что вы хотите сказать своему герою?

Никогда тебя не видела, и ты меня. Спасибо, что ты был. Спасибо за жизнь и за Победу!

Благодаря Победе в мире живет несколько поколений нашей семьи в разных уголках страны и мира.