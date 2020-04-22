Письмо победителю Борису Ивановичу Смирнову

Письмо от
Кудиновой Анны Борисовны
Герой
Мой прадедушка Борис Иванович Смирнов
Краткая история его боевого пути
Мой прадед был призван на фронт в 1941 году в звании старшего политрука. Погиб при выполнении боевого задания 17.02.1943.
Что вы хотите сказать своему герою?
Дорогой дедушка, спасибо тебе огромное за чистое небо над головой. За то, что вы боролись за Родину, за народ. Спасибо за то, что ваши подвиги заставляют верить в сильный дух, в любовь и искренность. Я каждый год хожу с твоим портретом в «Бессмертном полку» и участвую в этой акции и каждый год всё больше осознаю громадность этого сложнейшего периода. С каждым годом участников всё больше, кажется, что весь город встал в этот полк. Но это всего лишь маленькая часть нашего города, в масштабах страны это страшно. Надеюсь, что каждый из нас ощущает такой же трепет в груди и старается делать всё, чтобы подобного никогда не произошло. Мы гордимся тобой, дед! Если бы не ты, то сейчас меня бы не было и не было нашей семьи. Спасибо тебе за мужество! Мы тебя любим.
Благодаря Победе мы ЕСТЬ!
Чтобы на земле не было войн
Начинать нужно в первую очередь с себя. Не ругаться, не нести негатив в этот мир. Думать не только о себе, а о всех вокруг. И Л Ю Б И Т Ь! Любить эту жизнь настолько, чтобы ничего такого не происходило.