Письмо победителю Гуторову Степану Васильевичу

Первый герой в нашей семье — это наш папа — Гуторов Степан Васильевич. Еще до войны служил в НКВД и боролся с преступниками. Только после смерти папы старшей сестре выдали документ, где было написано «разведчик».

Младший брат Виктор Васильевич служил под Сталинградом, ходил в разведку за языками, в 1941—1942 гг. погиб.

Папа просился на фронт, но ему строго было сказано, что твоя работа в тылу — это фронт, с бандитами, уголовниками, дезертирами, шпионами и каждый день под пулями, и это тоже наша война, как на фронте.

У папы были награды. Их лично вручал выдающийся военноначальник папе за обезвреживание в тайге главаря банды. Потом была Монголия — были политические преступники и уголовники. Папа умел отличать и понимать кто есть кто. Уважали и те, и другие. Украдкой носил папиросы, а мама пекла хлеб.

Отбывал наказание один высокопоставленный военноначальник, у которого во время войны подчиненные солдаты съели, у одной хозяйки, корову. Грозил трибунал командиру, но спасло его то, что он лично был знаком и служил у знаменитого маршала. Это все помнит старшая сестра наша Галина Степановна, у которой сегодня, 9 мая, День рождения! Ей — 81 год!

Несколько лет назад я и моя мама поехали в Ригу к родственникам. И, когда мы выходили из вагона, нас встречала седая женщина с большим букетом роз. Вручила их маме, а мне сказала, что я должна гордиться своим отцом! Позже выяснилось, что ее муж был политический осужденный. Папа многое сделал для его освобождения. Говорила, что папа сам не доедал, страшно был худой, высокий, стройный, всегда подтянутый, красивый, умный, добрый, честный и порядочный, справедливый — за что все его любили и уважали. Рисковали с мамой и подкармливали заключенных. Она рассказывала и они с мамой плакали. А у меня навсегда остались ее слова в памяти: «Гордись своим отцом!»

Папа очень долго болел, но до конца своих дней оставался коммунистом. В 1987 году 9 мая на 77-м году жизни папы не стало. Светлая и добрая память осталась в наших сердцах, внуков!!! Не получилось выполнить папину просьбу: узнать о все о гибели его брата — Викторе. У Виктора должен быть сын, если можно помогите в поиске!

Со стороны мамы воевали два брата в ВОВ. Дмитрий — погиб, старший брат Алексей Николаевич служил на Халхин-Голе, имел награды, при чем одна высокая награда. Еще один двоюродный брат мамы погиб в Великой Отечественной войне.