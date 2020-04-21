Письмо победителю Московских Валентине Ивановне

Меня зовут Мочульская Надежда Александровна
Мой герой
Московских (Шурова) Валентина Ивановна — мама.
Краткая история боевого пути
На фронте была санитаркой, потом медсестрой в госпитале. Четыре раза ранена — два ранения тяжелых и два легких. После фронта инвалид войны.
Своему герою я хочу сказать
Мамочка родная! Сколько лишений и горя пришлось тебе пережить. Мы, все твои дети, гордимся тобой!
После Победы встретились наши родители. Родились мы — четверо детей.
Всей душой желаем, чтобы на земле никогда не было войны, чтоб наши дети, внуки и правнуки никогда не узнали этого ужаса.