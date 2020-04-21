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Письмо победителю
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Письмо победителю Московских Валентине Ивановне

Из архива редакции


Меня зовут Мочульская Надежда Александровна

Мой герой

Московских (Шурова) Валентина Ивановна — мама.

Краткая история боевого пути

На фронте была санитаркой, потом медсестрой в госпитале. Четыре раза ранена — два ранения тяжелых и два легких. После фронта инвалид войны.

Своему герою я хочу сказать

Мамочка родная! Сколько лишений и горя пришлось тебе пережить. Мы, все твои дети, гордимся тобой!

После Победы встретились наши родители. Родились мы — четверо детей.

Всей душой желаем, чтобы на земле никогда не было войны, чтоб наши дети, внуки и правнуки никогда не узнали этого ужаса.

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