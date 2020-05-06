Письмо победителю Прокудину Владимиру Федоровичу

Письмо от
Прокудиной Натальи Алексеевны
Герой
Прокудин Владимир Федорович
Краткая история его боевого пути
Мой дедушка родом из села Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края. В 1943 году он прибавил себе год, так как на фронт брали с 18 лет. 17-летним мальчишкой ушел на войну с Алтая. Провода — это нервы войны, одну из главных ролей в войне сыграли связисты. Мой дед был связистом. Прошел от Орши до польской границы. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, за что получал письма благодарности от президента этой страны. Участвовал в боевой операции «Багратион», одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши, часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр».
Что вы хотите сказать своему герою?
Ты знаешь, самое сложное — начать писать тебе и не плакать. Потому что сейчас я точно знаю, что 9 Мая — это праздник со слезами на глазах. Для меня это так с 2016 года, с момента твоего ухода. Больше всего на свете я благодарна, что я часть тебя, что ты был в моей жизни. В моей семье был ветеран. Ты никогда не говорил о войне, не любил. Ты считал, что есть только сейчас, настоящее, зачем вспоминать, мучить себя и других. Да, была война, да, там были ужасы, да, ты видел эти ужасы, ты терял друзей, однополчан, но одно ты знал точно: ты жив, и, значит, пойдешь до конца. Ты дошел до конца, ты выжил, ты вернулся. Наша фамилия произошла от древнего военного прозвища Прокуда, что означает «озорник, шалун, проказник», и ты с лихвой это прозвище оправдывал, ты был самым веселым в мире дедушкой, с невероятным оптимизмом и всегда прикрывавший хулиганистых внуков и иногда озорничавший с ними, хохотавшим с нами. Мой папа всегда говорил мне, что хочу я этого или нет, но гены — это страшная штука, что я внучка ветерана войны, что, когда другие опускают руки, я не имею права этого сделать, потому что это в моей крови. И живу я на земле этой за себя и за вот этого парня, за тебя. Моя война не в книгах и фильмах, моя война в моей крови! Я помню и я очень тобой горжусь. Я всегда буду помнить, чья кровь бежит по моим венам! Ты же выжил, солдат!
Благодаря Победе
Благодаря Победе выжила в Сталинграде моя бабушка. Они встретились с дедушкой, и она отправилась с ним на Алтай, на его Родину. У моих дедушки и бабушки будет 10 детей. Бабушку наградят орденом «Мать-героиня»! Среди их детей будут Прокудин Андрей Владимирович — ветеран боевых действий (Чечня), Прокудин Владимир Владимирович — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Будут достойные люди, дети, внуки, правнуки. Четыре поколения нашей семьи будут общаться с живой историей. Дедушки не станет в 2016 году, когда ему будет 90 лет. До последнего своего дня, до последней минуты своей жизни он будет в уме и в здравой памяти. Он будет нашим всем!!!
Чтобы на земле не было войн
Мы должны помнить, через что прошел мир. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Надо передавать из поколения в поколение память!!!