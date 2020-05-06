Письмо победителю Прокудину Владимиру Федоровичу

Ты знаешь, самое сложное — начать писать тебе и не плакать. Потому что сейчас я точно знаю, что 9 Мая — это праздник со слезами на глазах. Для меня это так с 2016 года, с момента твоего ухода. Больше всего на свете я благодарна, что я часть тебя, что ты был в моей жизни. В моей семье был ветеран. Ты никогда не говорил о войне, не любил. Ты считал, что есть только сейчас, настоящее, зачем вспоминать, мучить себя и других. Да, была война, да, там были ужасы, да, ты видел эти ужасы, ты терял друзей, однополчан, но одно ты знал точно: ты жив, и, значит, пойдешь до конца. Ты дошел до конца, ты выжил, ты вернулся. Наша фамилия произошла от древнего военного прозвища Прокуда, что означает «озорник, шалун, проказник», и ты с лихвой это прозвище оправдывал, ты был самым веселым в мире дедушкой, с невероятным оптимизмом и всегда прикрывавший хулиганистых внуков и иногда озорничавший с ними, хохотавшим с нами. Мой папа всегда говорил мне, что хочу я этого или нет, но гены — это страшная штука, что я внучка ветерана войны, что, когда другие опускают руки, я не имею права этого сделать, потому что это в моей крови. И живу я на земле этой за себя и за вот этого парня, за тебя. Моя война не в книгах и фильмах, моя война в моей крови! Я помню и я очень тобой горжусь. Я всегда буду помнить, чья кровь бежит по моим венам! Ты же выжил, солдат!