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Письмо победителю
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Письмо победителю Прокудину Владимиру Федоровичу

Прокудин Владимир Федорович.
Прокудин Владимир Федорович.
Из личного архива Прокудиной Н. А.

Письмо от

Прокудиной Натальи Алексеевны

Герой

Прокудин Владимир Федорович

Краткая история его боевого пути

Мой дедушка родом из села Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края. В 1943 году он прибавил себе год, так как на фронт брали с 18 лет. 17-летним мальчишкой ушел на войну с Алтая. Провода — это нервы войны, одну из главных ролей в войне сыграли связисты. Мой дед был связистом. Прошел от Орши до польской границы. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, за что получал письма благодарности от президента этой страны. Участвовал в боевой операции «Багратион», одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши, часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр».

Что вы хотите сказать своему герою?

Ты знаешь, самое сложное — начать писать тебе и не плакать. Потому что сейчас я точно знаю, что 9 Мая — это праздник со слезами на глазах. Для меня это так с 2016 года, с момента твоего ухода. Больше всего на свете я благодарна, что я часть тебя, что ты был в моей жизни. В моей семье был ветеран. Ты никогда не говорил о войне, не любил. Ты считал, что есть только сейчас, настоящее, зачем вспоминать, мучить себя и других. Да, была война, да, там были ужасы, да, ты видел эти ужасы, ты терял друзей, однополчан, но одно ты знал точно: ты жив, и, значит, пойдешь до конца. Ты дошел до конца, ты выжил, ты вернулся. Наша фамилия произошла от древнего военного прозвища Прокуда, что означает «озорник, шалун, проказник», и ты с лихвой это прозвище оправдывал, ты был самым веселым в мире дедушкой, с невероятным оптимизмом и всегда прикрывавший хулиганистых внуков и иногда озорничавший с ними, хохотавшим с нами. Мой папа всегда говорил мне, что хочу я этого или нет, но гены — это страшная штука, что я внучка ветерана войны, что, когда другие опускают руки, я не имею права этого сделать, потому что это в моей крови. И живу я на земле этой за себя и за вот этого парня, за тебя. Моя война не в книгах и фильмах, моя война в моей крови! Я помню и я очень тобой горжусь. Я всегда буду помнить, чья кровь бежит по моим венам! Ты же выжил, солдат!

Благодаря Победе

Благодаря Победе выжила в Сталинграде моя бабушка. Они встретились с дедушкой, и она отправилась с ним на Алтай, на его Родину. У моих дедушки и бабушки будет 10 детей. Бабушку наградят орденом «Мать-героиня»! Среди их детей будут Прокудин Андрей Владимирович — ветеран боевых действий (Чечня), Прокудин Владимир Владимирович — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Будут достойные люди, дети, внуки, правнуки. Четыре поколения нашей семьи будут общаться с живой историей. Дедушки не станет в 2016 году, когда ему будет 90 лет. До последнего своего дня, до последней минуты своей жизни он будет в уме и в здравой памяти. Он будет нашим всем!!!

Чтобы на земле не было войн

Мы должны помнить, через что прошел мир. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Надо передавать из поколения в поколение память!!!

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