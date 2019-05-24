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Жизнь

Питерские чиновники закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Санкт-Петербургские чиновники временно закрыли кафе «Добродомик» в Василеостровском районе, где пенсионеров кормили бесплатными обедами. Причиной закрытия стало граффити, которое появилось на стене здания.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

«За граффити назначили нам штраф. Потом они пошли проверять кафе. Нам дали штраф за то, что наша согласованная вывеска, которую делал город, „не в том цветовом формате“. Когда они зашли за бар, обнаружили вещи, оставшиеся после „Добромаркета“, на котором раздавали бабушкам вещи. За это тоже назначили штраф. Другой штраф назначили за то, что сотрудница выносила три мешка мусора: пока несла два, один оставила у входа», — рассказала изданию «Бумага» основательница проекта Александра Синяк.

Общая сумма выписанного проверяющими штрафа достигла 700 тысяч рублей. Сама Синяк заявляет, что готова оплатить только один штраф — за оставленный у входа мусор.

По вынесенному чиновниками постановлению «Добродомик» закрыт с 23 мая, пишет polit.ru.

27 мая она планирует встретиться с представителями администрации и обсуждать ситуацию, поэтому по меньшей мере до 28 мая бесплатные обеды для пенсионеров в кафе проводиться не будут.

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