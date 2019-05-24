Питерские чиновники закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

«За граффити назначили нам штраф. Потом они пошли проверять кафе. Нам дали штраф за то, что наша согласованная вывеска, которую делал город, „не в том цветовом формате“. Когда они зашли за бар, обнаружили вещи, оставшиеся после „Добромаркета“, на котором раздавали бабушкам вещи. За это тоже назначили штраф. Другой штраф назначили за то, что сотрудница выносила три мешка мусора: пока несла два, один оставила у входа», — рассказала изданию «Бумага» основательница проекта Александра Синяк.