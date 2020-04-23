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23 апреля
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Жизнь

Питон сбросил кожу во время самоизоляции директора барнаульского зоопарка

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев выложил в Instagram шкуру питона, который сбросил кожу во время самоизоляции.

Питон.
Питон.
instagram.com/sergeipisarev2.

«Самоизоляция, это своего рода обновление. Даже питон решил поменять шкурку. Кстати, есть такой обычай класть в кошелек кусочек шкуры змеи. Это приносит богатство. Поэтому продаю кусочки по спекулятивным ценам. Не Я такой. Время такое. Не нравится не берите», — написал Писарев.

Также он опубликовал еще один пост, где уже выложил фото полностью сброшенной змеиной кожи.

«Продаю шкуру питона. Дорого. Рубли не предлагать. Даром не просить», — прокомментировал Сергей Писарев.

Пользователи соцсетей активно отвечают на заметку директора зоопарка и шутят относительно продажи змеиной шкурки.

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