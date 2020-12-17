Пицца, кофе и зачет. Чем и за сколько в Барнауле кормят вечно голодных студентов

О скудно-вредном рационе студентов ходят легенды. Будто юные умы только с «Доширака» на булочку перебиваются, а суп и второе видят только во сне или на каникулах у родителей. Altapress.ru решил разобраться, что кроме гранита науки грызут студенты и сколько стоит не умереть с голоду перед экзаменом. Мы побывали в столовых четырех крупных алтайских вузов и сделали аппетитные выводы.

Еда для технарей

Столовая Алтайского государственного технического университета «Палитра вкуса» при первом взгляде похожа на банкетный зал. Ну или как минимум на зал приличной кофейни. Просторно, светло и пахнет так, что жалеешь о пропущенном завтраке. Фиолетовые диванчики, которыми «высажено» помещение, приглашают присесть и остаться на кофе.

Выдает столовую сущность только линия раздачи. С нее на голодное лицо посетителя смотрят котлеты, отбивные, паровые овощи, каши и пюре. Также столовая предлагает уже собранные комплексные обеды. На подносе теснятся салат, суп, второе, булочка и компот. Самый дешевый комплекс стоит 70 рублей. Самый дорогой — 120.

Так по цене одного кофе или шаурмы в центре города можно съесть каноничные котлету с картофельным пюре, закусить винегретом и утрамбовать все это булочкой с компотом на десерт.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

За подносами с комплексами выложены шоколадки, «Чокопай», вафли и прочие вредители фигуры. Выше остального на линии раздачи находятся любимцы всех студентов — сдобные булочки, сосиски в тесте, пицца. Все, что можно быстро схватить, откусить и убежать на пару.

Подают живительную порцию или упаковку девушки, стоящие стройным рядом на линии раздачи.

Михаил Земляков,

директор сети кафе «Палитра вкуса»:

Меню у нас десятидневное. Сделано таким образом, чтобы каждый день блюда были разными. 7−10 видов салатов, 4−5 видов гарнира, 15 горячих блюд из мяса и рыбы. Как минимум два супа. И около 50 наименований выпечки.

Завершает линию раздачи рай для сладкоежек — небольшая, полная десертов витрина. Торты и пирожные так и уговаривают разрешить себе хотя бы кусочек. А потом и два. Тем более есть чем запить.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

Ведь нельзя не заметить профессиональную кофемашину, продукцией которой гости столовой часто дополняют свою трапезу. Цена на напиток вовсе не как в кофейне, а вполне «студенческая» — максимум 50 рублей за чашку.

До пандемии, когда проходимость была больше, кроме кофейной машины работала и соковыжималка. Сейчас спроса на нее совсем нет.

«Палитра вкуса» работает в трех корпусах политеха по системе закрытой сети. В каждом заведении обслуживают около 300 человек в день. Все они — студенты и сотрудники университета. «Палитры» работают с 8 до 17 часов.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

Однако часы работы столовой могут синхронизироваться с университетскими, например во время сессии, когда студенты допоздна сдают экзамены. Но самое популярное время посещения столовой — разумеется, перемена, во время которой разлетаются не только пирожки, но и макароны с сосиской. По словам Михаила Землякова, это блюдо — фаворит юных гостей столовой. Преподаватели же предпочитают более диетическую еду — паровое мясо и овощи.

Бывалые студенты политеха Андрей Нагель и Юрий Мезенцев говорят: «Перепробовали уже все что можно. Очень нравится мясо в горшочках! Много разных видов мясных блюд, курицы, картошки. Часто берем супы — очень вкусно!»

Анна Смирнова также разделяет любовь к супам. И не только.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

«Мне нравится соляночка. Еще однажды была печень в яблоках, тоже понравилась. Гуляш вообще самый вкусный! Все очень сытно и хорошо приготовлено, не пересолено-пережарено. Обычно отдаю за обед около 150 рублей, чаще всего беру комплекс», — говорит девушка.

Цены в столовой технического университета Салат «Фасолька» — 39 рублей. Салат «Робинзон» — 40 рублей. Салат «Витаминный» — 33 рубля. Говядина тушеная с овощами — 65 рублей. Бигус из свежей капусты со свининой — 66 рублей. Рис с овощами — 29 рублей. Картофельное пюре — 29 рублей. Сосиска в тесте — 35 рублей. Пицца сырная — 55 рублей. Пирожное «Корзиночка с фруктами» — 45 рублей. Пирожок с капустой — 20 рублей.

Булки победили ЗОЖ

Часто помещение под столовую в университете снимают небольшие кафе и реализуют там свою продукцию. Алтайский госуниверситет — исключение. Там готовят сами.

В «Универ-кафе» на ул. Димитрова трапезничают в основном студенты и преподаватели гуманитарных факультетов. На стенах заведения поселились силуэты древнегреческих муз. А есть (или коротать время в очереди к раздаче) веселее под музыку студенческого радио. И все же духовная пища тут не главная.

Столовая работает с 9 часов, и уже в это время студенты приходят на завтрак. Утренних блюд не так много, как обеденных, но все же омлет, творожная запеканка, каша или даже блинчики не оставят никого голодным. Примерно с 11 утра на линию раздачи выставляется все, чем сегодня можно пообедать.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

Любовь Глушко,

руководитель цеха:

Меню составляется на неделю. Ассортимент полностью обновляется ежедневно. Обязательно включаем в меню крупы, запеканки, как минимум два вида супов. И, конечно, мясные блюда — из свинины и курицы или свинины и говядины. Не забываем про рыбу.

Нам удалось попасть в самое сокровенное место любого общепита — цех. Он делится на несколько помещений. В одном безжалостно разделывают огромный кусок мяса. В другом повара в белых одеяниях и голубых масках доводят блюда до совершенства, перед тем как попрощаться со своим кулинарным творением и отправить его на раздачу: в левой стороне помещения промазывают соусом отбивную, в правой посыпают чем-то аппетитным рыбу. Какое блюдо выиграет в поединке за внимание гостя, покажет линия раздачи.

Ежедневно столовая на ул. Димитрова обслуживает 150−180 человек. До пандемии было значительно больше — около 500. Чтобы угодить всем гурманам, периодически университет проводит анкетирование: что хотелось бы улучшить, добавить, а без чего можно и обойтись.

Так в меню появились лазанья и сырная пицца — любимицы студентов. Другой вариант добавления в меню новинок — сезонность. Осенью, в пору свежих овощей, появляются новые салаты. Например, с фунчозой.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

«Конечно, хотелось бы, чтобы ребята ели супчики и каши, но лучше всего уходит выпечка», — улыбается Любовь Глушко. Готовых комплексов в «Универ-кафе» нет. Посетители сами сочетают блюда. Средний чек в столовой — около 150 рублей. На эту сумму можно полностью заставить поднос едой и уйти довольным и сытым.

Однако студенты считают, что цена на некоторые блюда завышена.

Юлия Костюкова,

студентка АлтГУ:

Чаще всего я беру второе. Например, котлетку или биточек. На гарнир больше всего люблю тушеные овощи или рис. Или салат. Из мяса нравятся отбивные и стейк. Но это довольно дорого, поэтому беру их нечасто. Обычно ем на 100−150 рублей. Иногда меньше, в зависимости от меню и аппетита.

Комплексный обед в студенческой столовой. Анна Зайкова.

Цены в столовой Алтайского госуниверситета Биточек куриный — 52 рубля. Минтай жареный — 59 рублей. Каша гречневая — 20 рублей. Рис цветной — 25 рублей. Макароны отварные — 18 рублей.

Танцы с перерывом на десерт

В Алтайском государственном институте культуры до столовой накормить могут батончики и напитки из автомата. Прямо как в кино. Однако, как говорят студенты, продукты там вдвое дороже, чем в магазине.

Если голод все же столь силен, что довел до столовой, то там можно полакомиться классическими котлетами с гарниром. Собрать обед можно самостоятельно или взять комплекс, упакованный в полиэтилен, как в магазине.

Последний вариант — для тех, кому выбирать некогда. Пока я рассматривала линию раздачи, очередь то и дело двигалась и заканчиваться не собиралась.

Спросом пользовались не только полноценные блюда, но и сладости. Трубочки со сгущенкой выглядели знакомыми и тоже напоминали магазинные. А вот маленькие стаканчики мороженого в столовой мне еще не встречались. Оказалось, под видом мороженого скрывается печенье. С ним на подносе уходил, кажется, каждый второй.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

«Если появляются новые пирожные, их сразу же не остается», — говорит студентка Ангелина Волкова.

Раньше будущих деятелей искусств кормил комбинат школьного питания «Глобус». Сейчас — сеть столовых «Хлеб да соль». В обоих случаях готовую еду привозят на место.

Столовая работает с 9 до 16 часов и ежедневно обслуживает около 100 человек. Если дети (так в столовой ласково называют студентов) просят привезти больше любимого риса или отбивных из цыпленка, это обязательно исполняют.

Поесть в институте культуры можно на 150−200 рублей. Что, как считают посетители, многовато для студенческого бюджета. К тому же в стоимость входит пластиковая посуда. Но иногда, рассказывают учащиеся, если нужна, например, только ложка, неудобно покупать ее отдельно.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

«Мы танцуем, едим много. Один поход в столовую обходится в 250 рублей — дорого. И порции небольшие. Обычно берем комплекс с мясом, напитки, выпечку», — делятся Данил Бирих и Александр Анаков.

Сотрудники университета тоже частые гости столовой.

Татьяна Григорьева,

начальник управления по воспитательной работе:

Я хожу в столовую два-три раза в неделю. Всегда беру салат и горячее. Предпочитаю рыбу с овощами. Всегда большой выбор гарнира. Больше всего люблю рис. Обычно плачу около 120 рублей. Меню разнообразное, я даже еще не все попробовала. Но если нет моей любимой рыбы, я расстраиваюсь.

Цены в столовой Алтайского государственного института культуры Минтай в кляре — 66 рублей. Котлета куриная — 53 рубля. Гречка — 24 рубля. Капуста тушеная — 23 рубля. Салат оливье — 32 рубля. Суп грибной — 40 рублей. Сосиска в тесте — 35 рублей. Гамбургер — 50 рублей. Калач заварной — 30 рублей. Трубочка со сгущенкой — 25 рублей. Сочень с творогом — 30 рублей.

Обед под мультики

Столовая Алтайского филиала РАНХиГС пробуждает аппетит уже при входе. Наверняка причина тому — яркие цвета, в которых выполнено помещение. С ними гармонирует натуральное дерево на стенах, будто маленькие пеньки растут не из земли, а из стены. Недалеко от двери бактерицидный рециркулятор — название, может быть, страшное, а цель гуманная — обеззараживать воздух в течение дня.

Напротив раздаточного стола, в другом конце зала — телевизор. Сейчас он проигрывает для посетителей успокаивающую мелодию. А иногда, как рассказывают в академии, показывает мультфильмы — «Губку Боба», «Простоквашино» и другие знакомые с детства ленты. И все же экран не способен отвлечь от многообразия еды, представленной в столовой.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

Алтайский филиал РАНХиГС кормят сотрудники компании «Дом мастеров». Готовятся блюда прямо в филиале.

Ирина Хомякова,

директор компании «Дом мастеров»:

Меню составляется на неделю. Есть несколько видов супов, которые меняются в течение дня. 15 разновидностей салатов, 8−14 видов горячего, 2−3 рыбных блюда (мало, потому что рыбу едят не очень хорошо). Раздача дополняется каждые 15 минут.

Горячее готовится в пароконвектомате — огромной печи, в которой можно выставить блюда рядами и одновременно запекать, например, мясо и булочки. Кроме скорости у такого устройства есть еще одно преимущество — здоровый способ приготовления.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

На витрине ЗОЖ-направление продолжается. Среди всех салатов только один заправлен майонезом. И тот оливье, понятное дело. А выпечки не так много. По словам Ирины Хомяковой, булочкам и сосискам студенты предпочитают полноценную горячую еду.

В сентябре 2020 года в столовой стали предлагать готовый комплексный обед. Но студенты, народ свободолюбивый, не захотели покупать собранный «комплект». Полноценная трапеза обходится посетителям примерно в 200 рублей. Но есть возможность поесть и на 70 рублей.

Ежедневно в академии спасают от голода около 250 человек. И это только в столовой на первом этаже. Есть еще заведение на втором, напоминающее кафетерий. Там представлены напитки, сэндвичи и десерты. Одним из последних меня угостили в столовой. А именно — чизкейком.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

Сказали, что я обязана попробовать, ведь именно этот торт разбирают на лету. Сервирован и приготовлен он был так, будто место его «обитания» не столовая, а кофейня где-то в центре города. Кофе, кстати, тут не хуже.

Профессиональная кофемашина сварила латте, который ни на вид, ни на вкус не отличается от «кафешного». Только цена выдает его студенческую простоту. Цена одной чашки — от 60 до 75 рублей. В кафетерии цены другие, но зерна и машина тоже. Там за горячие ароматные напитки платят от 35 до 65 рублей.

Вслед за чизкейком на стол поставили фирменное блюдо — вареники с сыром. После десерта в меня уместился только один. Но и его хватило, чтобы понять: как минимум попробовать стоит.

В цеху ежедневно создаются новинки сродни ресторанным. Например, блюдо из кальмаров, приготовление которого мне удалось застать. На раздаче моллюск еще не появился.

Студенческие столовые. Анна Зайкова.

Несмотря на широкий выбор, студенты могут приходить в столовую со своей едой. Незнакомка, сидевшая за столом ранним утром, жевала фундук и запивала его «Бифидоком». Говорит, раньше ходила в столовую чаще, а потом поменяла режим питания и стала приходить не больше двух раз в неделю. Теперь берет в основном овощи. В фаворитах — стручковая фасоль.