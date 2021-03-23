Власти взяли под контроль вышедшую из берегов барнаульскую реку

В районе ул. Проездная и Микронная в Барнауле Пивоварка вышла из берегов, сообщили местные жители. По их словам, топит ближайшие дома и огороды. В администрации города все проверили, подтопления придворовых территорий и жилых домов нет.

23 марта начались работы по очистке русла от снега и наледи, сообщили в управлении по делам ГО ЧС города. Задействованы 2 единицы техники.

Ход работ проконтролировали начальник управления Владимир Драчев и глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягиенцев.

«Ситуация находится на особом контроле администрации Железнодорожного района», — уверяют в пресс-центре мэрии.

Также стало известно, что 24 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко и начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров проведут выездное заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

До этого они побывают на тренировке по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

Пока специалисты оценивают гидрологическую обстановку как стабильную.

Мелкие реки Каменка, Сетовка, Поперечная и Камышинка, берущие начало в горах Алтая, почти полностью вскрылись ото льда, но на реках Ануй, Песчанная, Алей, Чарыш, Чумыш, а также на Оби от Быстрого Истока до Камня-на-Оби сохраняется ледостав.

Толщина льда на реках региона за первую декаду марта составила 45−82 см, это ниже нормы, пишет «Алтайская правда».