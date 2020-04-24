Плачу на техно. Балконный фрик-флешмоб взорвал Барнаул

Днем 11 апреля Александр Гудков опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, в котором он танцует на балконе. В тексте поста Гудков предложил своим подписчикам и друзьям записать аналогичные видео в ответ.

В геотеге поста сценарист отметил точку «Окна, балконы, лоджии», подчеркивая важность соблюдения изоляции в условиях карантина. Челлендж — или, как пишет Гудков, чэлэнш — «Плачунатехно» получил свое название в честь одноименной песни, под которую необходимо танцевать.

Поводом для флешмоба стал одноименный клип на эту композицию, который вышел 10 апреля и сразу стал вирусным. Видео было снято командой «Чикен Карри», которую возглавляет Гудков. В клипе музыканты, блогеры и участники проекта «Танцы на ТНТ» танцуют на балконах домов жилого комплекса «Мещерский лес», построенного группой компаний ПИК. Ролик стал вирусным и набрал миллионы просмотров.

Строительная компания в «Союз» решила не отставать от этой позитивной идеи и сняла свою версию данного флешмоба.

Греб Елена Владимировна,

финансовый директор ГК «Союз»:

Мы рады принять участие в этом мероприятии и поднять настроение жителям наших жилых комплексов и жителям города Барнаула. Группа компаний «Союз» всегда разделяет ощущение причастности к общему делу, поиску новых, положительных идей, особенно сейчас в период самоизоляции.

Кстати говоря, данный ролик был снят совместно со школой танцев INFINITY