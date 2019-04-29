«Плакали»: сибирские девушки-приставы сняли клип на песню о неизбежности наказания

Сотрудницы управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области записали музыкальный клип , в котором они призывают вовремя платить алименты, налоги, кредиты, долги по ЖКХ и штрафы ГИБДД. Слова положены на музыку пенси «Плакала» группы Kazka.

Клип сняли в рамках акции «Узнай о своих долгах», пишет «Российская газета».

Обычно приставы организуют мобильные офисы в оживленных местах и дают консультации. Например, 26 апреля такие пункты работали в Иркутске в сквере имени Кирова и на площади возле крупного ТРЦ. В этот раз акция получила музыкальную поддержку.

«Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно», — сообщили в службе.

В клипе снялись сотрудницы аппарата регуправления. Песню исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.

В песне, в частности, поется, что «никто тебе простит ничего».

«Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги ты оплати. С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет. Оплачивай счета своевременно», — призывают сотрудницы.