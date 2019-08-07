План по сбору налогов в 2019 году повышен на 302 млрд руб. Как выжить алтайскому бизнесу?

1. Бизнесмены не справляются с высокой налоговой нагрузкой. Чтобы заплатить сотруднику «чистыми» 100 рублей, бизнесмену на «классике» нужно отдать 80 рублей в бюджет. В эти 80 входят: НДФЛ 13%, страховые взносы 30% и НДС 20%. Дополнительно в бюджет нужно заплатить налог на прибыль, отраслевые налоги и сборы, налог на имущество, акцизы и т.д. Так, согласно исследованиям Альфа-банка, 49% бизнесменов называют главной проблемой именно высокую налоговую нагрузку. Даже снижение спроса волнует бизнес меньше (37%).
2. Налоговая следит за каждым шагом и знает все. АСК НДС-2, онлайн-кассы, банковский контроль, «цифровой инспектор» — с помощью этих инструментов налоговики контролируют полноту исчисления и уплаты налогов. И чем крупнее ваш бизнес, тем пристальнее внимание ФНС.
3. Наказание за неуплату налогов — доначисления и риск потерять бизнес. «Средний чек» выездной налоговой проверки по России — 22 млн рублей. Если нет денег на счетах — будут взыскиваться активы. Если и активов не хватает, бизнес рискует обанкротиться, тогда включается субсидиарная ответственность и собственнику или руководителю придется платить по долгам компании. Отделаться легким испугом не получится.
4. Верховный Суд отменил сроки давности по налоговым преступлениям. Теперь бизнесмена могут привлечь к ответственности даже за грехи десятилетней давности. Остается только догадываться, сколько собственников потеряют миллионы, сколько компаний обанкротятся, сколько бухгалтеров и директоров лишатся личного имущества из-за долгов компаний.
Работать в «белую» становится все сложнее для бизнеса, который и так с трудом выживает в условиях упавшей платежеспособности населения. А уклонение от уплаты чревато проверками, обысками, доначислениями и даже уголовной ответственностью.
Как же выжить в условиях тотального налогового контроля, когда все привычные «серые» методы экономии на налогах перекрыты? Как вести бизнес и не разориться?
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