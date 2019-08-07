Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
238

План по сбору налогов в 2019 году повышен на 302 млрд руб. Как выжить алтайскому бизнесу?

Люди в России больше не хотят заниматься бизнесом. Об этом говорят данные ФНС: за первый квартал 2019 года было создано на 21,9% меньше новых компаний, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, Минфин повысил план по сборам налогов с бизнеса в 2019 году на 302 млрд руб. Попробуем разобраться, почему российский бизнес оказался на грани пропасти?

План по сбору налогов в 2019 году повышен на 302 млрд руб. Как выжить алтайскому бизнесу?
План по сбору налогов в 2019 году повышен на 302 млрд руб. Как выжить алтайскому бизнесу?
ООО "Туров и Побойкина"

1. Бизнесмены не справляются с высокой налоговой нагрузкой. Чтобы заплатить сотруднику «чистыми» 100 рублей, бизнесмену на «классике» нужно отдать 80 рублей в бюджет. В эти 80 входят: НДФЛ 13%, страховые взносы 30% и НДС 20%. Дополнительно в бюджет нужно заплатить налог на прибыль, отраслевые налоги и сборы, налог на имущество, акцизы и т.д. Так, согласно исследованиям Альфа-банка, 49% бизнесменов называют главной проблемой именно высокую налоговую нагрузку. Даже снижение спроса волнует бизнес меньше (37%).

2. Налоговая следит за каждым шагом и знает все. АСК НДС-2, онлайн-кассы, банковский контроль, «цифровой инспектор» — с помощью этих инструментов налоговики контролируют полноту исчисления и уплаты налогов. И чем крупнее ваш бизнес, тем пристальнее внимание ФНС.

3. Наказание за неуплату налогов — доначисления и риск потерять бизнес. «Средний чек» выездной налоговой проверки по России — 22 млн рублей. Если нет денег на счетах — будут взыскиваться активы. Если и активов не хватает, бизнес рискует обанкротиться, тогда включается субсидиарная ответственность и собственнику или руководителю придется платить по долгам компании. Отделаться легким испугом не получится.

4. Верховный Суд отменил сроки давности по налоговым преступлениям. Теперь бизнесмена могут привлечь к ответственности даже за грехи десятилетней давности. Остается только догадываться, сколько собственников потеряют миллионы, сколько компаний обанкротятся, сколько бухгалтеров и директоров лишатся личного имущества из-за долгов компаний.

Работать в «белую» становится все сложнее для бизнеса, который и так с трудом выживает в условиях упавшей платежеспособности населения. А уклонение от уплаты чревато проверками, обысками, доначислениями и даже уголовной ответственностью.

Как же выжить в условиях тотального налогового контроля, когда все привычные «серые» методы экономии на налогах перекрыты? Как вести бизнес и не разориться?

Приходите на семинар-практикум Владимира Турова «Как снизить налоги, без „обнала“ и сохранить активы» и вы узнаете:

  • 50 способов законного снижения НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов;
  • как завязать с «обналом», другими «серыми» схемами и легализовать свой бизнес;
  • как сохранить активы, защитить счета от блокировок, сохранить личные средства;
  • что делать с субсидиарной ответственностью, когда собственник, директор и главный бухгалтер отвечают своим имуществом по долгам компании;
  • как выжить и процветать бизнесу в наше непростое время, а также многое другое.

Подробности и регистрация на владимиртуров.рф

Телефон: +7 (383) 2−380−380, 8 (800) 500-58-07

Семинар пройдет 12 и 13 сентября в отеле Domina, г. Новосибирск (18+).

Приходите и получите готовые решения!

ЮК «Туров и Побойкина — Сибирь» г. Новосибирск

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость