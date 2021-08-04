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Жизнь

«И что?»: барнаульскому комплексу бассейнов грозят штрафами и закрытием

В ходе рейда по соблюдению антиковидных мер в Барнауле составили материал в отношении развлекательного комплекса «Планета Q», который мешает спокойно спать жителям пригорода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Вечеринка с бассейном.
Вечеринка с бассейном.
pixabay.com.

Материалы направили в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса привлечения организации к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По этой статье развлекательному комплексу грозит крупный штраф (от 100 до 300 тыс. рублей), а повторное нарушение обойдется уже в 300 тыс. рублей или приостановкой работы на 90 суток.

Жители поселка Борзовая заимка неоднократно жаловались на «Планету Q». Людей беспокоит шум с ночных тусовок. Организаторов, судя по их ответам в соцсетях, это совсем не волнует.

«А как жалобы со стороны жильцов? Читал вот недавно, что жильцы недовольны, кто рядом живет», — спросил один из подписчиков в официальной группе развлекательного комплекса.

«И что?» — лаконично ответил представитель «Планеты».

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