«И что?»: барнаульскому комплексу бассейнов грозят штрафами и закрытием

В ходе рейда по соблюдению антиковидных мер в Барнауле составили материал в отношении развлекательного комплекса «Планета Q», который мешает спокойно спать жителям пригорода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Материалы направили в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса привлечения организации к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По этой статье развлекательному комплексу грозит крупный штраф (от 100 до 300 тыс. рублей), а повторное нарушение обойдется уже в 300 тыс. рублей или приостановкой работы на 90 суток.

Жители поселка Борзовая заимка неоднократно жаловались на «Планету Q». Людей беспокоит шум с ночных тусовок. Организаторов, судя по их ответам в соцсетях, это совсем не волнует.