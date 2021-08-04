«И что?»: барнаульскому комплексу бассейнов грозят штрафами и закрытием

Материалы направили в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса привлечения организации к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
По этой статье развлекательному комплексу грозит крупный штраф (от 100 до 300 тыс. рублей), а повторное нарушение обойдется уже в 300 тыс. рублей или приостановкой работы на 90 суток.
Жители поселка Борзовая заимка неоднократно жаловались на «Планету Q». Людей беспокоит шум с ночных тусовок. Организаторов, судя по их ответам в соцсетях, это совсем не волнует.
«А как жалобы со стороны жильцов? Читал вот недавно, что жильцы недовольны, кто рядом живет», — спросил один из подписчиков в официальной группе развлекательного комплекса.
«И что?» — лаконично ответил представитель «Планеты».