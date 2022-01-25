Плата за детский сад вырастет в Алтайском крае

Плату за детский сад в Алтайском крае собираются увеличить, сообщают « Вести Алтай ». Новые условия уже озвучили родителям в Рубцовске.

Пока там платят 2 тыс. рублей в месяц и отдельно сдают на ремонт и прочее. Увеличение стоимости — мера вынужденная и «не повысить сейчас просто невозможно», заявили в управлении по образованию Рубцовска.

Планируется поднять плату сразу на 700 рублей.

Где и когда в других городах и районах примут аналогичные меры — пока неизвестно, отметили в краевом минобре. Зато ясно, что это точно произойдет.

В ведомстве считают, что тех муниципалитетов, которые не настроены на то, чтобы увеличить цену, будут единицы.