Плечом к плечу: как по Барнаулу прошел «Бессмертный полк»

9 мая в День Победы состоялось шествие «Бессмертного полка». 48 тысяч барнаульцев прошли по проспекту Ленина с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

9 мая выдалась ясная и солнечная погода. На площади Советов собрались тысячи горожан, которые пришли на праздник семьями. Кадеты заняли место в полку еще в 8 утра. Их руководитель беспокоилась, что дети могут перегреться на солнце, так как стоять на улице пришлось несколько часов.

Полк пошел в 10:50. Люди шли двумя колоннами по проспекту Ленина.

Среди участников было много детей, которые шли с портретами воевавших предков. Проходящие мимо трибун, где сидели ветераны, махали руками, улыбались, некоторые подходили к ним.

Впервые в шествии «Бессмертный полк» в Барнауле участвовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он прошел в полку вместе жителями городами и пронес портрет дедушки и бабушки.

В 2019 году в Барнауле в седьмой раз проходит акция памяти «Бессмертный полк». В ней приняли участие дети, внуки, правнуки воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.