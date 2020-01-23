Пленку-убийцу бактерий создала группа исследователей

Новая пленка на вид ничем не отличается от привычной упаковки — такая же прочная, водостойкая и газопроницаемая.

Но в ее состав добавили полисахаридный полимер — пуллулан. <Он содержит природное антибактериальное вещество — лауриновый аргинат. Они уже одобрены для использования в пищевой отрасли.>

«Новая композитная пленка может дать нам антимикробные свойства и также обеспечить прочность и все другие желательные свойства полиэтилена, которые все еще ищет промышленность», — отметила одна из авторов разработки, профессор Кэтрин Каттер.

В листы композитного материала, покрытого поллуланом с одной из сторон, вакуумным способом упаковали куски сырой говядины, куриной грудки, и готового к употреблению индюшачьего филе. Все образцы были заражены сальмонеллой, бактериями золотистого стафилококка и кишечной палочкой.

Упакованные в новую пленку образцы пролежали в холодильнике 28 дней, пишет News.ru. После этого уровень бактериальных популяций на кусках мяса значительно сократился.