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Жизнь

Плоскостопие в сторону. В России ужесточат правила прохождения медосмотра для призывников

Минобороны РФ предложило внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, согласно которым врачи в военкоматах будут дважды в год проверять здоровье призывников, чтобы выявлять симулянтов, сообщают «Известия».

Военные, армия.
Военные, армия.
Анна Зайкова.

Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится — перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании.

Предложенные Минобороны поправки позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки.

Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца, пишет bfm.ru. После их принятия Госдумой уточнения внесут в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».

Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни.

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