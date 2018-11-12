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Жизнь
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Пловец с грудями. В Нижнем Новгороде смеются над отреставрированной мозаикой

В Нижнем Новгороде после критики горожан поспешно ликвидировали «отреставрированное» изображение пловца на стене местного бассейна спортивного клуба «Торпедо ГАЗ», пишет РИА Новости".

Ранее на бассейне была помещена мозаика с пловцом и чайкой. После капитального ремонта мозаика исчезла. На ее месте решили нарисовать привычное изображение. Однако то, что получилось, ужаснуло нижегородцев:

В сети появилось множество язвительных откликов. Новую чайку сравнивали с тюленем, а у пловца обнаружили женскую грудь. После града критики изображение замазали.

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