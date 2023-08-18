18 августа
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Жизнь

Пляжная страна вступила в период мощных землетрясений

Сейсмолог Наджи Герюр предупредил — Турция вступила в период сильных землетрясений, пишет местное издание Hürriyet.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки, пишет RT.

В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.

В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.

Спрогнозированы катастрофического уровня подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря. Причем землетрясение затронет сразу семь провинций.

Российские сейсмологи подтвердили — в Турции не зря беспокоятся насчет возможного землетрясения. А турецкие власти уже объявили, что со следующей недели начнется масштабная подготовка к этому событию.

Цифра

В Стамбуле насчитывается 5,8 млн независимых строений, из которых 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. – в зоне повышенного риска.

Прогноз

Порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. станут непригодными для проживания.

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