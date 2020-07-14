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Жизнь

Пляжный сезон. Где можно купаться в Алтайском крае

35 пляжей в Алтайском крае признали пригодными для купания, но купаться там нельзя из-за коронавирусных ограничений. В крае всего три места, где можно провести время любителям пляжного отдыха.

На закрытом барнаульском пляже 3 июля 2020 года.
На закрытом барнаульском пляже 3 июля 2020 года.
22.mchs.gov.ru

В Барнауле официально отрыты пляжи:

  • «Городской» (Правобережный тракт, 10),
  • «Водный мир» (Правобережный тракт, 39)
  • кемпинг-парк на озере Пионерском (300 метров от шоссе Ленточный бор, 24).

Там взяли все необходимые пробы и укомплектовали штаты спасателей, сообщили в администрации города.

Также для комфорта отдыхающих установили душевые кабины, туалеты, фонтанчики.

Лежаки, беседки, зонтики, по рекомендации Роспотребнадзора, будут дезинфицировать.

Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

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