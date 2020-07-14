Пляжный сезон. Где можно купаться в Алтайском крае

В Барнауле официально отрыты пляжи:
- «Городской» (Правобережный тракт, 10),
- «Водный мир» (Правобережный тракт, 39)
- кемпинг-парк на озере Пионерском (300 метров от шоссе Ленточный бор, 24).
Там взяли все необходимые пробы и укомплектовали штаты спасателей, сообщили в администрации города.
Также для комфорта отдыхающих установили душевые кабины, туалеты, фонтанчики.
Лежаки, беседки, зонтики, по рекомендации Роспотребнадзора, будут дезинфицировать.
Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.