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Жизнь

Плюс и гололед: какая погода ждет Алтайский край в ближайшие дни

В воскресенье, 8 декабря и понедельник, 9 декабря в Алтайском крае температура поднимется до +3 градусов. Продолжат бушевать метели, на дорогах будет гололед, сообщили в алтайском ЦГМС.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае

8 декабря

  • Днем −2… +3 градуса, небольшой, местами в южных и восточных районах умеренный, снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

9 декабря

  • Ночью −2… −7, местами до -13 градусов, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
  • Днем −3… +2 градуса, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Барнауле

8 декабря

  • Днем 0… +2 градуса, снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

9 декабря

  • Ночью −3… −5 градусов, временами небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
  • Днем −1… +1 градус, временами небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с
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