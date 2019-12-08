Плюс и гололед: какая погода ждет Алтайский край в ближайшие дни

Погода в Алтайском крае
8 декабря
- Днем −2… +3 градуса, небольшой, местами в южных и восточных районах умеренный, снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
9 декабря
- Ночью −2… −7, местами до -13 градусов, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
- Днем −3… +2 градуса, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Погода в Барнауле
8 декабря
- Днем 0… +2 градуса, снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
9 декабря
- Ночью −3… −5 градусов, временами небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
- Днем −1… +1 градус, временами небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3−8 м/с