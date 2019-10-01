По Алтайскому краю ударят заморозки до -10

Синоптики алтайского ЦГМС дали леденящий трехдневный прогноз. Уже 2 октября ночью в некоторых районах температура воздуха опустится до -10 градусов. Зато осадков пока не прогнозируется.

2 октября в Алтайском крае ночью будет 0… -5 градусов, местами в западных и предгорных районах до -10. Днем +7… +12 градусов. Ветер восточный, 3−8 м/с.

3 октября ночная температура составит −2… −7, днем потеплеет до +10… +15. Ветер сменится на северо-восточный, 3−8 м/с, местами могут быть порывы до 13 м/с.

4 октября ночью −4… +1 градус, днем +12… +17 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 2 октября ночью будет −2… −4, днем +8… +10.

3 октября ночная температура не изменится, а днем потеплеет до +13 градусов.

4 октября ночью вновь заморозки 0. -2 градуса. Днем прогнозируют +13… +15 градусов.

На все дни по краю и Барнаулу без осадков.