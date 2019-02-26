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По «Другим правилам»: как Tele2 меняет представление о мобильной связи на Алтае и в рамках Tinkoff Rosafest

В январе 2017 года Tele2 объявила, что будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам». Новая коммуникационная платформа отразила подход компании к продукту, обслуживанию клиентов и коммуникации с ними: простые и понятные тарифы без скрытых условий, честность, лидерское соотношение цены и качества услуг и множество партнерских сервисов, поддерживающих стиль жизни клиентов. За два года оператор запустил много интересных «фишек», которые сделали жизнь пользователей более комфортной. Рассказываем о самых главных из них.

Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
архив Tele2
1. Тарифы не как у всех

Линейка тарифов «Мой Tele2» отличается от других предложений на рынке. Она простая, понятная и помогает не переплачивать за связь. Например, самый экономичный тариф «Мой разговор» включает 5 Гб интернет-трафика, 200 минут, неограниченные звонки на номера Tele2 России всего за 100 рублей в месяц. Тариф действует в поездках по стране, как дома, и не требует дополнительных оплат.

В личном кабинете Tele2 есть возможность настроить пакет услуг под себя, если интернета и минут оказалось слишком много или мало. Другими словами, тарифы можно собирать, как конструктор.

2. Отмена роуминга раньше срока

Tele2 отменила роуминг в поездках по России раньше срока, который установила для всех операторов ФАС. Это означает, что абоненты компании стали раньше других пользоваться более комфортными тарифными условиями в поездках по стране и существенно экономить.

А на тарифной линейке «Мой Tele2» по сути роуминг был отменен с момента ее запуска − еще в апреле 2018 года.

3. Самое быстрое развитие 4G (LTE)

В 2018 году Tele2 реализовала масштабный проект по строительству сетей 4G в России. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет есть во всех 65 регионах присутствия Tele2.

По данным Роскомнадзора, оператор занимает первое место по динамике строительства базовых станций стандарта LTE в России и второе — по общим темпам развития сети.

В Алтайском крае оператор тоже активно строил сеть LTE. В 37 населенных пунктах компания увеличила ее емкость, а в девяти сеть смонтирована с нуля. В 2018 году в Алтайском крае было запущено более 150 базовых станций третьего и четвертого поколения.

Большая часть новых базовых станций построена для увеличения емкости сети в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Алейске. Расширение сети велось также в небольших поселках и селах, популярных туристических зонах — Белокурихе, Яровом, Ае, на «Бирюзовой Катуни», а также на трассах. Услуги 3G от оператора сейчас доступны 67% населения края, а высокоскоростной интернет 4G — 59% населения.

Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
архив Tele2
4. Востребованные опции

В 2018 году Tele2 первой на рынке запустила опцию «Делитесь гигабайтами» — абоненты оператора смогли дарить свой трафик другим бесплатно. В первый день запуска клиенты компании передали 170 Тб.

Еще одна удобная опция «SOS-пакет» позволяет клиентам пользоваться рядом важных сервисов даже при отрицательном балансе. Каждый месяц она «спасает» около 5 млн абонентов.

5. Программа лояльности «Больше»

Абоненты Tele2 могут подключиться к программе лояльности «Больше», чтобы получить скидки и подарки в популярных онлайн-магазинах и сервисах. Среди них Ozon, «Литрес», Skyeng, aviasales.ru, TezTour и другие.

В 2018 году чаще всего абоненты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения, заказывать товары на AliExpress и участвовать в онлайн-распродажах — этот интернет-магазин выбирали около 20% пользователей. По итогам года число активаций в программе лояльности «Больше» увеличилось более чем в пять раз.

Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
архив Tele2
6. Запуск виртуальных операторов

В 2018 году Tele2 закрепила свой статус «фабрики» виртуальных операторов (MVNO). На сети Tele2 работает множество других операторов, которые создают свои уникальные предложения и тарифные линейки.

Общая численность абонентов MVNO на базе Tele2 превысила 1,6 млн человек, и это половина подключений в сегменте виртуальных мобильных операторов в России. В Алтайском крае представлены три виртуальных оператора, работающих на сети Tele2.

7. Партнер по стилю жизни

Tele2 стремится не только предоставлять качественную мобильную связь без переплат, но и быть на одной волне со своими абонентами. В компании уверены, что ее клиенты — активные люди, которые интересуются культурой и спортом. Поэтому Tele2 выступает партнером крупных и ярких мероприятий.

Например, в 2018 году оператор поддержал 23 события в 15 городах страны. Это фестивали «О да! Еда!» (гастрономический), «Дикая мята» (музыкальный), Red Bull Air Race (аэробатический) и другие.

В 2019 году Tele2 в третий раз стал партнером крупного ультрамодного горнолыжного фестиваля Tinkoff Rosafest. Он проводится на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В нем приняли участие около 20 тыс. человек. Tele2 организовал лаундж-зону с мягкими креслами и возможностью зарядить гаджеты. Абонентам дарили термокружки, а в них наливали бесплатный кофе. Состоялось уникальное вечернее фристайл-шоу Tele2, где сноубордисты и лыжники показывали трюки в специально построенном для них парке. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели 1,6 млн человек на скорости 4G.

Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
Tele2 будет оказывать услуги мобильной связи по «Другим правилам».
архив Tele2

Артем Киракозов,
руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промоэкспертизы Tele2:

Мы как компания, которая два с половиной года назад заявила, что живет по другим правилам, стремимся быть на стороне клиента. Горнолыжная тематика универсальна, кататься могут все вне зависимости от возраста и принадлежности к субкультурам. Tele2 старается предложить абонентам что-то необычное и провести активности, которые их порадуют.

Был организован рэп-баттл с участием звезд различных проектов — Ксюхи на полусогнутых, Big Size, Банкира и других.

Гости праздника получили отличный интернет даже на горных вершинах. 4G от Tele2 «летал» на самой высокой точке — Роза Пик (2230 метров). Кстати, на близком нам горнолыжном курорте Шерегеш Tele2 тоже обеспечила качественную мобильную связь на всей территории, включая вершину горы Курган и южный склон горы Мустаг.

Базовые станции, установленные на горнолыжном комплексе, работают в двух частотных диапазонах — 800 МГц и 1800 МГц. Это технологическое решение позволило обеспечить максимальную скорость до 100 Мбит/с, а также широкое покрытие и стабильную передачу данных.

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