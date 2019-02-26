По «Другим правилам»: как Tele2 меняет представление о мобильной связи на Алтае и в рамках Tinkoff Rosafest

1. Тарифы не как у всех

Линейка тарифов «Мой Tele2» отличается от других предложений на рынке. Она простая, понятная и помогает не переплачивать за связь. Например, самый экономичный тариф «Мой разговор» включает 5 Гб интернет-трафика, 200 минут, неограниченные звонки на номера Tele2 России всего за 100 рублей в месяц. Тариф действует в поездках по стране, как дома, и не требует дополнительных оплат.

В личном кабинете Tele2 есть возможность настроить пакет услуг под себя, если интернета и минут оказалось слишком много или мало. Другими словами, тарифы можно собирать, как конструктор.