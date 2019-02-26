По «Другим правилам»: как Tele2 меняет представление о мобильной связи на Алтае и в рамках Tinkoff Rosafest

Линейка тарифов «Мой Tele2» отличается от других предложений на рынке. Она простая, понятная и помогает не переплачивать за связь. Например, самый экономичный тариф «Мой разговор» включает 5 Гб интернет-трафика, 200 минут, неограниченные звонки на номера Tele2 России всего за 100 рублей в месяц. Тариф действует в поездках по стране, как дома, и не требует дополнительных оплат.
В личном кабинете Tele2 есть возможность настроить пакет услуг под себя, если интернета и минут оказалось слишком много или мало. Другими словами, тарифы можно собирать, как конструктор.
Tele2 отменила роуминг в поездках по России раньше срока, который установила для всех операторов ФАС. Это означает, что абоненты компании стали раньше других пользоваться более комфортными тарифными условиями в поездках по стране и существенно экономить.
А на тарифной линейке «Мой Tele2» по сути роуминг был отменен с момента ее запуска − еще в апреле 2018 года.
В 2018 году Tele2 реализовала масштабный проект по строительству сетей 4G в России. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет есть во всех 65 регионах присутствия Tele2.
По данным Роскомнадзора, оператор занимает первое место по динамике строительства базовых станций стандарта LTE в России и второе — по общим темпам развития сети.
В Алтайском крае оператор тоже активно строил сеть LTE. В 37 населенных пунктах компания увеличила ее емкость, а в девяти сеть смонтирована с нуля. В 2018 году в Алтайском крае было запущено более 150 базовых станций третьего и четвертого поколения.
Большая часть новых базовых станций построена для увеличения емкости сети в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Алейске. Расширение сети велось также в небольших поселках и селах, популярных туристических зонах — Белокурихе, Яровом, Ае, на «Бирюзовой Катуни», а также на трассах. Услуги 3G от оператора сейчас доступны 67% населения края, а высокоскоростной интернет 4G — 59% населения.
В 2018 году Tele2 первой на рынке запустила опцию «Делитесь гигабайтами» — абоненты оператора смогли дарить свой трафик другим бесплатно. В первый день запуска клиенты компании передали 170 Тб.
Еще одна удобная опция «SOS-пакет» позволяет клиентам пользоваться рядом важных сервисов даже при отрицательном балансе. Каждый месяц она «спасает» около 5 млн абонентов.
Абоненты Tele2 могут подключиться к программе лояльности «Больше», чтобы получить скидки и подарки в популярных онлайн-магазинах и сервисах. Среди них Ozon, «Литрес», Skyeng, aviasales.ru, TezTour и другие.
В 2018 году чаще всего абоненты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения, заказывать товары на AliExpress и участвовать в онлайн-распродажах — этот интернет-магазин выбирали около 20% пользователей. По итогам года число активаций в программе лояльности «Больше» увеличилось более чем в пять раз.
В 2018 году Tele2 закрепила свой статус «фабрики» виртуальных операторов (MVNO). На сети Tele2 работает множество других операторов, которые создают свои уникальные предложения и тарифные линейки.
Общая численность абонентов MVNO на базе Tele2 превысила 1,6 млн человек, и это половина подключений в сегменте виртуальных мобильных операторов в России. В Алтайском крае представлены три виртуальных оператора, работающих на сети Tele2.
Tele2 стремится не только предоставлять качественную мобильную связь без переплат, но и быть на одной волне со своими абонентами. В компании уверены, что ее клиенты — активные люди, которые интересуются культурой и спортом. Поэтому Tele2 выступает партнером крупных и ярких мероприятий.
Например, в 2018 году оператор поддержал 23 события в 15 городах страны. Это фестивали «О да! Еда!» (гастрономический), «Дикая мята» (музыкальный), Red Bull Air Race (аэробатический) и другие.
В 2019 году Tele2 в третий раз стал партнером крупного ультрамодного горнолыжного фестиваля Tinkoff Rosafest. Он проводится на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В нем приняли участие около 20 тыс. человек. Tele2 организовал лаундж-зону с мягкими креслами и возможностью зарядить гаджеты. Абонентам дарили термокружки, а в них наливали бесплатный кофе. Состоялось уникальное вечернее фристайл-шоу Tele2, где сноубордисты и лыжники показывали трюки в специально построенном для них парке. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели 1,6 млн человек на скорости 4G.
Артем Киракозов,
руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промоэкспертизы Tele2:
Мы как компания, которая два с половиной года назад заявила, что живет по другим правилам, стремимся быть на стороне клиента. Горнолыжная тематика универсальна, кататься могут все вне зависимости от возраста и принадлежности к субкультурам. Tele2 старается предложить абонентам что-то необычное и провести активности, которые их порадуют.
Был организован рэп-баттл с участием звезд различных проектов — Ксюхи на полусогнутых, Big Size, Банкира и других.
Гости праздника получили отличный интернет даже на горных вершинах. 4G от Tele2 «летал» на самой высокой точке — Роза Пик (2230 метров). Кстати, на близком нам горнолыжном курорте Шерегеш Tele2 тоже обеспечила качественную мобильную связь на всей территории, включая вершину горы Курган и южный склон горы Мустаг.
Базовые станции, установленные на горнолыжном комплексе, работают в двух частотных диапазонах — 800 МГц и 1800 МГц. Это технологическое решение позволило обеспечить максимальную скорость до 100 Мбит/с, а также широкое покрытие и стабильную передачу данных.