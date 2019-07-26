По европейским меркам. В Барнауле благоустраивают аллею и площадь

Два крупных общественных пространства Барнаула полностью поменяют свой облик уже к 1 ноября. Фонтан «как в столице» построят около магазина «Барнаул» и аллею для души на улице Георгия Исакова. О том, как продвигаются работы altapress.ru узнал, побывав на месте строительства.

Где идет стройка

Широкая аллея на Георгия Исакова расположена между улицами Матросова и Малахова. В последний раз ее «капиталили» десять лет назад. Со временем асфальт раскрошился, газоны вытоптали, вазоны и другие архитектурные формы разрушились, не хватало освещения.

Тогда проект сделали силами Петровского совета, говорит Барнаула Вера Бирюкова, специалист ТОС Петровского микрорайона. — Конечно, спустя время он устарел. Мы рады, что новую аллею проектируют специалисты.

Вера Бирюкова. Анна Зайкова.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Эта часть аллеи — один из трех участков общественных территорий, попавших в перечень объектов благоустройства по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Общая стоимость работ — 108 млн рублей. Аллеи, протяженностью 2,3 км, — 80 млн рублей.

Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова. Аллея на Георгия Исакова ( до благоустройства). Анна Зайкова.

Какой в итоге будет аллея на Георгия Исакова

Проектом предусмотрены максимально комфортные условия для отдыха жителей города. Сейчас рабочие (подрядная организация ДСУ-4) убрали старый асфальт, подготовили песчаную подушку и укладывают тротуарную плитку. «Это место отдыха горожан, поэтому архитекторы предложили сделать покрытие более комфортным и презентабельным. Выбрали плитку, чтобы с помощью цветных элементов можно создать красивый узор», — отметил Шеломенцев.

Антон Шеломенцев ( справа). Анна Зайкова.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Это будет место для семейного отдыха барнаульцев. Изюминкой проекта станут первые в городе велодорожки. Они расположатся по обеим сторонам аллеи, и на них организуют одностороннее движение, чтобы обеспечить безопасность горожан. Как пешеходов, так и велосипедистов.

Еще на аллее установят новые игровые комплексы для детей, устроят освещения, высадят 60 деревьев вместо погибших и снесенных для строительства, посеют газон. Украсят пространство кованые арки, которые сохранят с прежнего благоустройства, а также новые вазоны и другие архитектурные формы. Закончить основные работы подрядчик планирует к середине октября, а сдать объект полностью, как и положено по контракту, к 1 ноября.

Что еще построят

Аллея на Георгия Исакова — это два объекта благоустройства, потому что она расположена в Железнодородном и Ленинском районах. Третье общественное пространство, которое преобразится благодаря программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году, — площадь напротив магазина Барнаул на улице Панфиловцев.

Здесь старый асфальт также заменит плитка, сюда добавят 20 деревьев, современный игровой комплекс для детей. «Потому что это мощное место притяжения для многих жителей этой части города. Здесь постоянно гуляют семьи с детьми», — говорит Антон Шеломенцев. Здесь изюминкой станет необычный фонтан.

Артём Малыгин. Анна Зайкова.

Артём Малыгин,

сотрудник кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова , член Союза архитекторов:

Фонтан сделают с долговечным покрытием и системой водоотведения. Заказчик (администрация Барнаула) хочет шагать в ногу со временем и построить современный фонтан. Как во многих европейских городах, в том числе Москве и Питере, где чаша сделана на уровне дорожек. При этом создается эффект, когда вода бьет из-под земли. В Барнауле пока нет таких фонтанов.

Аллея на Георгия Исакова ( благоустройство). Анна Зайкова.

Когда будут благоустраивать другие территории?

Федеральная программа «Формирование современной городской среды» реализуется в Барнауле третий год. Финансирование поступает на благоустройство общественных территорий и дворов городов Алтайского края.

В этом году на Барнаул направили 200 тысяч рублей. Половина на дворы, половина на общественные территории.

Согласно условиям программы, финансирование направляют на те участки, которые выбирают горожане в рамках открытого голосования. Для строительства готовится эскизный и рабочие проекты. Для этого мэрия привлекает студентов и преподавателей Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Выполняет благоустройство подрядная организация, которую выбирают в ходе аукциона.

Программа рассчитана до 2022 года.