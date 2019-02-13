По факту смерти артиста Дмитрия Марьянова возбудили еще одно дело

Уголовное дело возбуждено в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где скончался актер Дмитрий Марьянов. Дело завели по статье «Оставление в опасности», пишет Vesti.ru.

Дмитрий Марьянов побывал на Алтае на премьере фильма "Легенда об Богатыре Сарткапае" из киносаги "Нити Шамбалы".

Ранее Оксана Богданова обвинялась только по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще на начальном этапе у следователей были две основные версии причины смерти Дмитрия Марьянова: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

47-летний Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. На тот момент он проходил лечение в подмосковном реабилитационном центре «Феникс», куда обратился по совету друзей, имеющих проблемы с алкоголем.

Следственный комитет установил, что пациенту вводили сильнодействующие препараты. При этом никто из персонала не выяснил, имеются ли у него противопоказания.

Когда Марьянову стало плохо, сотрудники долго не вызывали скорую помощь. После того, как врачи неотложки все-таки доставили артиста в местную больницу, он скончался.

Чем известен Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов окончил Щукинское училище. Работал в театре «Ленком», много снимался в кино, играл в театре. В том числе и театральном бестселлере последних лет «Ледис найт». Среди фильмов с его участием: «Выше радуги», «Игра в правду», «Какая чудная игра», «Графиня де Монсоро», «Маросейка, 12», «День радио» и др.