По факту смерти артиста Дмитрия Марьянова возбудили еще одно дело

Ранее Оксана Богданова обвинялась только по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еще на начальном этапе у следователей были две основные версии причины смерти Дмитрия Марьянова: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
47-летний Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. На тот момент он проходил лечение в подмосковном реабилитационном центре «Феникс», куда обратился по совету друзей, имеющих проблемы с алкоголем.
Следственный комитет установил, что пациенту вводили сильнодействующие препараты. При этом никто из персонала не выяснил, имеются ли у него противопоказания.
Когда Марьянову стало плохо, сотрудники долго не вызывали скорую помощь. После того, как врачи неотложки все-таки доставили артиста в местную больницу, он скончался.
Чем известен Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов окончил Щукинское училище. Работал в театре «Ленком», много снимался в кино, играл в театре. В том числе и театральном бестселлере последних лет «Ледис найт». Среди фильмов с его участием: «Выше радуги», «Игра в правду», «Какая чудная игра», «Графиня де Монсоро», «Маросейка, 12», «День радио» и др.