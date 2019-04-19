По федеральному каналу покажут фильм об уникальном природном явлении на Алтае

Документальный фильм «Лебединый рай» 20 апреля выходит на телеканале «Культура». В нем расскажут в том числе и заказнике в Советском районе, куда на зимовку прилетают сотни прекрасных белых птиц.

«В России существует всего два лебединых заказника. Один из них находится на Чукотке, другой — в Алтайском крае. Фильм об уникальных птицах, которые выбрали для жизни два этих места, и людях, которые их защищают и оберегают», — говорится в аннотации к новому проекту.

Документальный фильм снимали в 2018 году. Режиссером выступил Евгений Безбородов, специализирующийся на кинолентах о природе. Его «Лебединый рай» в ноябре прошлого года попал в «шорт-лист» кинофестиваля стран Арктики Arctic open.

Птицы на озере Лебедином ( Светлом). altaipriroda.ru

«Мне предложили снять фильм для канала „Культура“ на тему экологии и самому выбрать тему. Изучая материалы, обнаружил, что на Алтае есть уникальное незамерзающее озеро, где сотни лебедей, несмотря на мороз, проводят зиму. Стало интересно, стал копать дальше. Оказалось, что еще один лебединый заказник есть на Чукотке, где лебеди гнездуются. Там родилась идея фильма — два лебединых заказника, два сезона, круг жизни этих прекрасных птиц», — рассказал режиссер порталу «Двина сегодня».

Фильм «Лебединый рай» покажут по телеканалу «Культура» 20 апреля в 13.55 и 21 апреля в 01.30.