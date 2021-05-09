По главной улице с оркестром. Как прошел парад Победы в Барнауле

9 мая в Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с ветеранами и членами регионального правительства приветствовал участников торжественного шествия войск Барнаульского гарнизона. Парад посвящался 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"