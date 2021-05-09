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Жизнь

По главной улице с оркестром. Как прошел парад Победы в Барнауле

9 мая в Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с ветеранами и членами регионального правительства приветствовал участников торжественного шествия войск Барнаульского гарнизона. Парад посвящался 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года
Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

По площади Советов торжественным маршем прошли парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона.

Парадом командовал полковник Игорь Андросов, а принимал парад полковник Марат Усманов.

Губернатор Виктор Томенко традиционно наградил в честь праздника кадетов и курсантов, наиболее отличившихся в военной науке.

Знамя Победы по центральной площади Барнаула пронес рядовой полиции Анатолий Ляпин. Командовал знаменной группой старший лейтенант полиции Роман Литвиненко, проходивший военную службу в президентском полку.

В торжественном шествии приняли участие представители военно-космических сил РФ, офицеры ГУ МЧС по Алтайскому краю, фицеры и курсанты Барнаульского юридического института МВД России.

Завершил торжественное шествие военный оркестр Барнаульского гарнизона под управлением майора Юрия Липича.

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