По грибы да по ягоды. Что и за какую цену можно купить на барнаульских рынках

От помидор до малины — все это можно найти на рынках Барнаула. Торговлей дачным урожаем в основном занимаются пенсионеры, для которых сезонная продажа — прибавка к пенсии. О том, сколько стоят овощи и как торговцы выдерживают конкуренцию — в фоторепортаже altapress.ru.

Ягодное обилие

Вот уже много лет Докучаевский рынок пользуется огромным спросом. Ближе к полудню тут всегда кишит народ. Вот женщина приценивается.

— Почем у вас черника?

— Как и у всех здесь, по 300 рублей за литр, найдите дешевле, — говорит продавец.

Чтобы разведать обстановку, подходим к женщине. Зовут ее Галина Алексеевна. На своем столике женщина расположила стаканчики с малиной, несколько маленьких и одно большое ведро с вишней. Ягодный «рай» выращивает у себя на даче, в Михайловском.

«Вишня 80 рублей за литр, а малина 200 за стакан», — рассказывала пенсионерка.

А вот малина в этом году «на вес золота». «В этом году у многих померзла», — коротко прокомментировала женщина.

На рынке также можно приобрести остатки виктории 400 рублей за один литр. Смородину оценивают в 200 рублей за литр. Стаканчик крыжовника отдадут за 75 рублей.

Грибные цари

Валерий Михайлович занимается сбором грибов давно, живет в Тальменском районе, там же их и собирает. Это его источник основной источник дохода в летнее время. Сегодня он привез на Докучаево только лисички.

«Маленькое ведерко 350 рублей», — поделился мужчина.

Еще один грибник повстречался нам уже на Новом рынке. Продает подберезовики и белый гриб. Говорит, что цены на грибы оставить прежними, не то, что на продукты.

«Подберезовики мелкие — 200 рублей за кг, крупные — 300 рублей за кило. Белый гриб дороже, 350 рублей», — прокомментировал продавец.

Уже появились и грузди. Их можно купить за 200 рублей за кило.

Помидоры , огурцы и картошка

Огурцы, молодой картофель и томаты — товары, которые больше всего интересуют покупателей.

На рынке помидоры обойдутся примерно 450 рублей за кило, картошку можно приобрести за 200−250 рублей.

Только что сорванные с грядки огурцы продаются по пять штук. Их цена — 50 рублей.

На рынке также можно приобрести уже созревший горох — 150 рублей за пластиковый стаканчик.