По грибы, да по ягоды: спасатели Алтайского края рассказали, как не заблудиться в лесу

Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, отправляясь в лес отдохнуть или собрать грибов и ягод, легко потеряться даже в знакомом лесу. Ведомство подготовило несколько простых советов, как не заблудиться в трех соснах и чего не стоит делать, чтобы не пришлось звать на помощь спасателей.

В МЧС отметили, что зачастую для спасения потерявшихся приходится привлекать значительные силы и средства. В поисках, как правило, участвую спасатели, пожарные, сотрудники полиции, представители администраций, добровольцы.

Так, в конце июня заблудилась жительница поселка Касмалинка Ребрихинского район. Тревогу забил глава Боровлянского сельсовета. Женщину нашли спустя несколько часов живой и невредимой.

МЧС. Анна Зайкова

Для того , чтобы приятное времяпрепровождение не превратилось в злополучное , нужно выполнять элементарные правила безопасности:

К походу лучше подготовиться заранее: предупредить родных или близких о том , куда вы идете и когда планируете вернуться домой. С собой нужно взять заряженный сотовый телефон , необходимый запас воды и еды. Захватите с собой нож и спички в сухой коробке. Часы и компас также не помешают. Если вы регулярно принимаете какие-то лекарства , не забудьте взять их с собой. Одежду лучше выбрать ярких цветов , покрывающую большую часть тела. И обязательно наденьте головной убор.

куда вы идете и когда планируете вернуться домой. С собой нужно взять заряженный сотовый телефон необходимый запас воды и еды. Захватите с собой нож и спички в сухой коробке. Часы и компас также не помешают. Если вы регулярно принимаете какие-то лекарства не забудьте взять их с собой. Одежду лучше выбрать ярких цветов покрывающую большую часть тела. И обязательно наденьте головной убор. Обязательно обратите внимания с какой стороны светит солнце , когда заходите в лес. Если вы заблудитесь , помните: на выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Можно ориентироваться и по воде. Например , переходя ручей , посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный , то оно будет противоположным тому , которое вы заметили при входе в лес. По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров , можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.

Корзинка. Лес. Грибной сезон. CC0

Если вы все же заблудились , не паникуйте. Остановитесь и прислушайтесь , не доносится ли до вас шум машин , голоса людей или другие звуки , подсказывающие куда идти. Постарайтесь подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться. Если вы не видите выхода , оставайтесь на одном месте , так вас легче будет найти.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если человек заблудился, ему следует по возможности позвонить по номеру 112. Спасатели незамедлительно отправятся на помощь.