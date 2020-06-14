По каким адресам 15 июня в Барнауле отключат горячую воду

До 22 июня энергетики будут проводить испытания тепловых сетей, с 23 по 6 июля будут ремонтировать трубопроводы, сообщает СГК.
Всего компания проверит 590 км тепловых сетей. Под отключение горячей воды в данный период попадает 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.
Посмотреть расположение домов, которые обслуживает ТЭЦ-2, можно по карте. Участок выделен желтым цветом.
Карта. ТЭЦ-2 выделены желтым цветом, ТЭЦ-3 — зеленым
sibgenco. online
Контур ТЭЦ-3 (выделен зеленым цветом на карте) отключат от горячей воды с 13 по 3 августа.