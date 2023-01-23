По миллиону рублей выиграли в лотерее двое жителей Алтайского края

Двое жителей Алтайского края выиграли по миллиону рублей в лотерее. Выигрышные билеты они купили в отделении почты, сообщает пресс-служба «Почты России».

Счастливым оказался 14 тираж «Мечтамиллиона» «Национальной лотереи».

Билет стоит 100 рублей. Один купили в Барнауле в отделении почты на ул. Новороссийской. Второй — в селе Локоть.

Всего в Сибири 39 человек выиграли в лотерее от новогоднего тиража и получат по миллиону рублей.

В 2022 году житель Алтайского края выиграл в лотерее почти 9,5 млн рублей. Счастливчик участвовал в розыгрыше суперприза государственной лотереи «Рапидо».