«По морям, по волнам»: в Барнауле продают целый корабль

В барнаульском пригородном поселке Затон выставлен на продажу настоящий корабль — советский теплоход для речных переправ. Объявление размещено на сайте «Авито».

Продавец при описании товара в подробности не вдавался, указал только тип судна. «Корабль ПТ», — сухо гласит надпись.

Но на фотографиях видно, что водный транспорт оснащен, по крайней мере, кухней, совмещенным санузлом, парой кают, просторным залом, сауной и двумя небольшими палубами.

На корме есть небольшой навес и две скамейки в «деревенском» стиле. На нижней палубе — стол, накрытый клеенкой, лавочка у борта. На верхней — мягкое покрытие, сомнительно напоминающее газон для гольфа.

Пассажирские теплоходы такого типа могут вместить до сотни человек. Судно развивает скорость до 13−15 км/ч.

Стоимость советского теплохода составила 4 млн рублей.