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24 декабря -10°C

По 200 «поддерживающих» овец в 2019 году получили более ста молодых семей в Туве

В Республике Тува в 2019 году в проекте по поддержке молодых семей приняли участие 103 семьи, списки на 2020 год находятся в процессе формирования, сообщает местный портал TMGnews.

Овцы.
Овцы.
Открытые источники.

Молодая семья может получить 200 овец и древесину на строительство кыштага (зимовья) в придачу.

По правилам, через два года первый приплод в таком же количестве необходимо передать новым участникам. После этого оставшийся скот перейдет в личную собственность семьи.

Отмечается, что такая поддержка снижает безработицу и способствует увеличению поголовья скота по всей республике.

Каждый участник проекта должен пройти процедуру регистрации крестьянско-фермерского хозяйства — фактически зарегистрировать ИП. Таким образом, семьи начинают работать на себя.

Полицейский, мужчина и овцы.
Полицейский, мужчина и овцы.
мвд. рф

Отмечается, что проект стал настолько популярным, что в этом году глава Республики Тува анонсировал старт еще одного аналогичного проекта, который направлен на поддержку вышедших из мест лишения свободы.

Для снижения числа рецидивных преступлений предложено выдавать освободившимся также по 200 овец для создания собственного хозяйства.

Сейчас идет утверждение паспорта проекта. В ближайшее время будет известно, кто именно сможет претендовать на «бесплатных» овец.

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