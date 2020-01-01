Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

По погодным приметам 1 января можно узнать, какой будет весь год

Множество народных примет в первый день нового года — 1 января — связано с будущим урожаем.

Ягоды. Черешня.
Ягоды. Черешня.
СС0

Если ночь звездная — будет много ягод. Тепло на улице — к урожаю зерновых.

Мелкий снег обещает обильный урожай.

Ветер с запада или юго-запада — к потеплению, пишет mail.ru. Снег осел и перестал скрипеть под ногами — также к оттепели.

Какая погода 1 января, такая — и в первый день лета, верили в народе.

О погоде в первые дни года

«В Алтайском крае в конце дня 1, сутки 2 и ночью 3 января 2020 года ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, снег, местами метели. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость