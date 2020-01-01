По погодным приметам 1 января можно узнать, какой будет весь год

Если ночь звездная — будет много ягод. Тепло на улице — к урожаю зерновых.
Мелкий снег обещает обильный урожай.
Ветер с запада или юго-запада — к потеплению, пишет mail.ru. Снег осел и перестал скрипеть под ногами — также к оттепели.
Какая погода 1 января, такая — и в первый день лета, верили в народе.
О погоде в первые дни года
«В Алтайском крае в конце дня 1, сутки 2 и ночью 3 января 2020 года ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, снег, местами метели. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.