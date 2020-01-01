По погодным приметам 1 января можно узнать, какой будет весь год

Множество народных примет в первый день нового года — 1 января — связано с будущим урожаем.

Если ночь звездная — будет много ягод. Тепло на улице — к урожаю зерновых.

Мелкий снег обещает обильный урожай.

Ветер с запада или юго-запада — к потеплению, пишет mail.ru. Снег осел и перестал скрипеть под ногами — также к оттепели.

Какая погода 1 января, такая — и в первый день лета, верили в народе.

О погоде в первые дни года