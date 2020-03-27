По предложению алтайских единороссов действие регионального маткапитала продлят до конца 2026 года

Напомним, программа регионального материнского капитала действует на территории Алтайского края с 2011 года, ее средства можно направлять на улучшение жилищных условий или получение образования одним или несколькими детьми.

Во время январского заседания президиума регионального политического совета «Единой России» его члены предложили продлить срок действия программы до 31 декабря 2026 года (прим.: программа действовала до 31 декабря 2021 года).

Сегодня во время очередной сессии Алтайского краевого Законодательного собрания депутаты из фракции «Единая Россия» представили соответствующий законопроект. По данным единороссов, в настоящий момент 39,4 тысячи алтайских семей имеют право на предоставление им регионального маткапитала. Распорядились всеми или частью средств — 16,1 тысячи семей.

Увеличение срока действие программы материнского капитала не потребует дополнительного выделения средств из краевого бюджета. Как заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании Сергей Приб, нет ничего важнее исполнения властями социальных обязательств перед гражданами.

— Наше предложение четко укладывается в тезисы послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Во втором чтении нам важно отработать четкий и понятный механизм предоставления маткапитала вместе с профильными министерствами, ведомствами и правительством региона, — заключил Приб.

Председатель комитета по соцполитике АКЗС Татьяна Ильюченко призвала коллег-депутатов всех фракций объединиться и до 10 апреля вместе отработать поправки к законопроекту.

Предложение единороссов региональные парламентарии поддержали в первом чтении единогласно. Окончательное решение депутаты примут на следующей сессии.

Кстати, в марте в Алтайском крае на базе региональной общественной приемной (пр. Ленина, 41) и местных общественных приемных открылись и «семейные приемные» партии. Депутаты всех уровней, члены местных политических советов и секретари отделений вместе со специалистами профильных ведомств разъясняют всем желающим механизмы мер поддержки населения, семей с детьми и других инициатив, обозначенных в послании президента. В настоящий момент приемные партии работают удаленно.