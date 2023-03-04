По рельсам мчит, качается. Как выглядели раньше трамваи Барнаула и по каким маршрутам они ходили

Altapress.ru узнал, как закладывали трамвайные пути в Барнауле, когда запустили в оборот первые маршруты и сколько пассажиров они уже точно успели провезти.
Барнаульский трамвай, 1956 год. Фото из архива МУП "Горэлектротранс".
transphoto.ru
Факты
- В 1946 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9.03.1946 г. в Барнауле начались работы по строительству первой очереди трамвая.
- Первый трамвай запустили 7 ноября 1948 года, а за день до этого состоялась обкатка вагона.
- Главная цель строительства — связь жилого центра города с основными промышленными предприятиями. Расходы на прокладку рельсов взяли на себя заинтересованные в пуске трамвая заводы: котельный, станкостроительный, «Трансмаш», БМК.
- Первый маршрут пролегал от площади Свободы до Нового рынка.
- Раньше отопления в трамваях не было, поэтому зимой в кабине водителя лежали горячие кирпичи, сам он сидел в двойных валенках, а лед со стекла обзорного окна очищал деревянной лопаткой.