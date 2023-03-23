23 марта
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Жизнь

По струнке: парад планет скоро пройдет в небе над Сибирью

С 28 по 31 марта можно будет наблюдать парад планет, они выстроятся в одну линию вместе с Луной, пишет НГС.

Парад планет. Космос
Парад планет. Космос
СС0

Меркурий, Венера, Марс, Уран, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на участке неба в 73 градуса.

Лучше всего наблюдать за явлением сразу после захода Солнца.

О термине

Наука не использует термин «парад планет» — его выдумали журналисты, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы поддерживают такой способ популяризации наблюдений за космосом.

Влияние

Небесное явление не окажет никакого влияние на Землю, вопреки ожиданиям некоторых людей, которые связывают это событие с катастрофами.

Парад является простой регулярной повторяемость конфигурации планет, которая известна и изучена.

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